“Fujenti”, un popolo in cammino da 576 anni: a Sant’Anastasia una serata per riscoprire la tradizione

SANT’ANASTASIA – Un popolo in cammino da oltre cinque secoli, simbolo di fede, identità e tradizione. I “Fujenti” tornano protagonisti con un appuntamento dedicato alla riscoperta delle radici di una delle manifestazioni religiose più sentite della Campania.

Martedì 31 marzo, alle ore 18:30, presso la sala conferenze del Santuario della Madonna dell’Arco, si terrà l’incontro dal titolo “Fujenti, un popolo in cammino”, promosso alla vigilia del tradizionale pellegrinaggio del Lunedì in Albis.

L’evento rappresenta un momento di confronto e approfondimento su una tradizione che si rinnova da ben 576 anni, capace ancora oggi di coinvolgere migliaia di fedeli provenienti da tutta la regione.

A intervenire saranno padre Gianpaolo Pagano, rettore del Santuario, e il sindaco di Sant’Anastasia Carmine Esposito, mentre a moderare l’incontro sarà la giornalista professoressa Maddalena Venuso.

Nel corso della serata sarà illustrato il programma del pellegrinaggio previsto per il 6 aprile e presentata anche la nuova guida dedicata al Santuario della Madonna dell’Arco, punto di riferimento spirituale e culturale del territorio.

L’iniziativa si propone come un’occasione per riscoprire il valore profondo del cammino dei “Fujenti”, fatto di devozione, sacrificio e appartenenza, ma anche per tramandare alle nuove generazioni una tradizione che continua a rappresentare un elemento identitario forte per l’intera comunità.

Un appuntamento aperto a tutti, nel segno della memoria, della fede e della condivisione.