BAIANO-SPERONE. Classi quinte finaliste nazionali al concorso “Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia”, promosso dalla Camera dei Deputati.

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto “Giovanni XXIII – G. Parini” di Baiano/Sperone si sono classificati tra i cinque finalisti a livello nazionale nel concorso “Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia”, promosso dalla Camera dei Deputati.

Il progetto presentato, dedicato alla Costituzione e, in particolare, al diritto di voto, si è distinto tra le numerosissime scuole partecipanti a livello nazionale per l’interpretazione originale, attuale e coinvolgente dei valori fondamentali della nostra democrazia. In particolare, gli studenti hanno scelto di raccontare un momento storico di grande importanza: la conquista del diritto di voto anche per le donne in Italia, un passaggio fondamentale verso una società più giusta e inclusiva.

Nel video che si intitola “Quando votare diventò un affare di tutti”, con entusiasmo e creatività, gli alunni hanno saputo offrire una rappresentazione vivace e significativa di questo tema, arricchendolo con una simpatica e brillante interpretazione che ha reso il messaggio ancora più efficace e vicino alla sensibilità di tutti.

Un sentito ringraziamento va alle docenti, il cui straordinario lavoro, impegno e passione hanno guidato gli alunni in questo importante percorso di crescita, consapevolezza e cittadinanza attiva.

Adesso inizia la fase decisiva: la votazione online, prevista dal bando del concorso.

I cinque progetti finalisti, selezionati da una Commissione della Camera dei Deputati e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono pubblicati sul sito ufficiale e sottoposti al voto pubblico: sarà proprio il numero di voti ricevuti a contribuire alla scelta del progetto vincitore.

🗓️ Si vota dal 30 marzo al 12 aprile 2026 sul sito della Camera dei Deputati.

👉 Abbiamo bisogno del supporto di tutti: famiglie, amici, comunità e territorio.

Ogni voto è un gesto concreto di partecipazione e un sostegno reale al lavoro dei nostri studenti!

Sosteniamoli insieme: facciamo vincere la nostra scuola e i valori della Costituzione.

Per votare è sufficiente collegarsi al seguente link:

https://giovani.camera.it/parlawiki/2025_2026/finalisti

cliccare sul pulsante “Vota”, inserire il proprio indirizzo e-mail e confermare il voto tramite il link che sarà inviato.