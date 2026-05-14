Concerto a Montella: Orchestra Verticale Irpina mette in scena Mozart

Lunedì 18 maggio alle ore 19.30 in Piazza degli Irpini a Montella, si tiene il concerto “Flauto Magico-Favola in musica” di W.A. Mozart. Protagonisti saranno il Liceo Musicale Rinaldo D’Aquino e l’I.C. Tasso di Bisaccia/Andretta, voce narrante di Enzo Marangelo, testi a cura di Maria Rossetti e Vincenzo Santoriello, arrangiamenti a cura di F.L. Ruggiero e V. Santoriello. L’evento è il risultato finale di un lungo percorso e si inserisce all’interno di un progetto più articolato.

L’Istituto di istruzione secondaria superiore “Rinaldo D’Aquino” di Montella (AV) e nello specifico il Liceo Musicale ha ottenuto l’approvazione di un progetto legato al Piano triennale delle Arti, strumento chiave nella promozione dell’arte e della cultura nelle scuole, approvato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2024. Il suo obiettivo è supportare le istituzioni scolastiche nell’implementazione di progetti che valorizzino l’arte, la musica e lo spettacolo, favorendo un approccio interdisciplinare, anche in collaborazione con i soggetti accreditati del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività.

Il progetto proposto, dal titolo “Orchestra Verticale Irpina”, supporta organizzativamente una formazione in parte esistente sul territorio composta dagli alunni del liceo musicale, delle Scuole Secondarie di I grado costituite in Rete e dagli allievi del Conservatorio. Vuole, quindi, essere un “ponte”, un collegamento, un “lavorare insieme” per una finalità comune: la piena e completa formazione degli allievi dei vari gradi d’istruzione tesa a promuovere le potenzialità e i talenti delle studentesse e degli studenti coinvolti, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno. In tal maniera il consolidamento del curricolo verticale musicale-artistico diventa la finalità primaria da raggiungere in un’ottica laboratoriale e di tutoraggio tra pari. Inoltre è volto a valorizzare consapevolmente il patrimonio culturale, musicale-artistico del territorio attraverso lo studio, la ricerca e la rielaborazione di musiche e canti popolari.

L’accordo di rete di scopo (patto tra istituzioni scolastiche) è stato sottoscritto dagli Istituti Comprensivi “N. Iannaccone” di Lioni (dirigente scolastico Gerardo Cipriano), “T. Tasso” di Bisaccia/Andretta (dirigente scolastica Paola Anna Gianfelice), “A. Di Meo” di Volturara Irpina (dirigente scolastica Emilia Di Blasi) che saranno coprotagonisti degli eventi in programma. La coordinazione è stata effettuata dall’IISS Rinaldo d’Aquino (scuola capofila) diretto da Emilia Di Blasi, con il direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Federica Colantuoni, e dalla referente del Liceo Musicale, la professoressa Ginevra Del Vacchio. La realizzazione ha visto la partecipazione di tutti i docenti del dipartimento musicale delle scuole secondarie di I grado coinvolte, in modo particolare i professori Roberto Pagnotta e Vincenzo Santoriello, responsabili della sezione orchestrale.

Le attività sono state organizzate con la partecipazione di associazioni culturali e musicali come Afi Falaut Ets e Hypokrites Teatro Studio Aps. Tali professionalità hanno concorso all’attivazione di laboratori di approfondimento analitico e tematico dei contenuti storici, di ricerca e analisi dei repertori al fine di produrre materiale scritto per l’esecuzione orchestrale. Il laboratorio teatrale trasformerà lo spazio scenico unendo attori, musicisti e pubblico in una condivisione di emozioni, storie e riflessioni. La confluenza di più discipline e arti ha realizzato una formazione e organizzazione non usuale, dove la performance vede la componente musicale, narrativa e canora, l’una attinge dall’altra e confluisce nell’altra, nella circolarità e nell’unicità dell’esperienza “palcoscenico”.