Quadrelle, sabato 16 maggio il pubblico comizio della lista “Quadrelle Civica” con il candidato sindaco Nicola Guerriero

QUADRELLE – Prosegue la campagna elettorale in vista delle amministrative 2026. Sabato 16 maggio, alle ore 20, la lista n.1 “Quadrelle Civica” terrà un pubblico comizio in Via Roma.
Nel corso dell’incontro interverranno tutti i candidati alla carica di consigliere comunale della lista, che illustreranno ai cittadini idee, proposte e punti programmatici per il futuro del paese.
A chiudere il comizio sarà il candidato sindaco Nicola Guerriero, chiamato a presentare la visione amministrativa e gli obiettivi del gruppo politico che si presenta agli elettori con lo slogan: “Continuità, Impegno, Professionalità”.
L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali della campagna elettorale di “Quadrelle Civica”, con un confronto pubblico aperto alla cittadinanza sui temi riguardanti sviluppo del territorio, servizi e futuro della comunità.
Gli organizzatori invitano cittadini, famiglie e sostenitori a partecipare numerosi all’iniziativa politica prevista nel centro del paese.