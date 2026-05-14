“Sotto un cielo di primavera”: a Cimitile torna la collettiva dedicata all’arte contemporanea

CIMITILE – Arte contemporanea, storia e valorizzazione del territorio tornano a incontrarsi nel suggestivo scenario del Complesso Monumentale delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile. Dal 16 al 23 maggio 2026 andrà infatti in scena la seconda edizione di “Sotto un cielo di primavera”, mostra collettiva dedicata alla creatività contemporanea e al dialogo tra linguaggi artistici e patrimonio culturale.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, l’iniziativa si ripresenta con un nuovo percorso espositivo pensato per trasformare gli antichi spazi basilicali in un luogo vivo di incontro, emozione e partecipazione culturale.

La rassegna unirà differenti forme espressive — pittura, fotografia, scultura e moda — offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva in cui l’arte contemporanea dialoga con uno dei siti monumentali più significativi del territorio nolano.

Il vernissage inaugurale è in programma sabato 16 maggio alle ore 18:30, mentre il finissage conclusivo si terrà sabato 23 maggio, sempre alle 18:30.

L’evento è curato da Celeste Napolitano e Francesco Avvisati e nasce da un progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura con l’obiettivo di valorizzare il Complesso Basilicale di Cimitile attraverso iniziative capaci di renderlo sempre più protagonista della vita culturale contemporanea.

«Dopo il grande riscontro ottenuto lo scorso anno, abbiamo voluto fortemente dare continuità a questo progetto culturale perché crediamo che l’arte contemporanea possa dialogare con la storia in modo autentico e coinvolgente. Valorizzare il Complesso delle Basiliche Paleocristiane significa non solo custodire la memoria del nostro patrimonio, ma anche renderlo vivo, accessibile e capace di parlare alle nuove generazioni attraverso la creatività e la cultura», dichiara l’Assessore alla Cultura.

Per una settimana il Complesso Monumentale diventerà così uno spazio aperto alla sensibilità artistica e alla scoperta, offrendo al pubblico un’occasione unica per vivere il patrimonio storico attraverso nuove forme espressive contemporanee.

Informazioni utili

Mostra: “Sotto un cielo di primavera”

📍 Complesso Monumentale delle Basiliche Paleocristiane – Cimitile

📅 Dal 16 al 23 maggio 2026

Orari di visita

Martedì, mercoledì e domenica: 8:30 – 13:00

Venerdì e sabato: 8:30 – 13:00 / 14:30 – 19:30

🎟️ Ingresso gratuito.