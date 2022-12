GROTTAMINARDA (AV). Si sono conclusi i laboratori di natale, ma il junior camp winter edition riserva altre sorprese.

Ultimi Laboratori di Natale ieri ed oggi, sabato 3 e domenica 4 dicembre, a Palazzo Portoghesi nell’ambito del Junior Camp Winter Edition. Questo fine settimana ha visto protagonisti i bambini più grandi, dai 10 ai 13 anni. Per loro ovviamente lavori di bricolage più impegnativi con l’utilizzo di “penne 3D”, fino ad arrivare ad un laboratorio di scenografia con la realizzazione di una Natività stilizzata.

I “Cake Elf” e “Choco Elf” (bambini di 10 ed 11 anni), ieri hanno realizzato elaborate lanternine, “Santa’s Light”, imparando, con il supporto degli operatori dell’Associazione “Arteologica”, ad utilizzare la penna da disegno “stereoscopica in 3D” con filamenti colorati. Mentre oggi i “Choco Elf”, ragazzi di 12 e 13 anni si sono cimentati con la realizzazione di una Natività stilizzata, una scenografia seppur basica che però li ha fatti approcciare con la realizzazione di montanti per reggere i pannelli ed un circuito con l’interruttore per illuminarla.

Sono stati tre fine settimana all’insegna dello stare insieme, dell’allegria e della creatività quelli proposti dal Junior Camp Winter Edition promossi dal Comune di Grottaminarda.

6 giornate per 5 diverse tipologie di laboratorio con diversi livelli di competenze. Circa 150 bambini divisi in fasce d’età dai 4 ai 13 anni: Candy Elf, Cooky Elf, Cake Elf, Choco Elf. Hanno realizzato diversi decori natalizi: “Snow man countdown”, “Jackfrost naso in su”,“Santa’s Light”, “Zenzy house” ed hanno poi contribuito a realizzare altre decorazioni che saranno utilizzate per allestire gli alberi di Natale in piazza per vestire la città dei colori del Junior Camp.

«È stata una bella esperienza l’edizione invernale del Junior Camp, sicuramente da rifare – afferma l’Assessora alle Politiche Giovanili Marilisa Grillo – l’entusiasmo dei bambini nel realizzare i lavoretti, la loro soddisfazione nel mostrarli ai genitori, ci riempie di gioia e ci motiva a fare sempre di più. E per loro ci sono ancora delle soprese, dei momenti di divertimento che stiamo preparando. Anche se questa fase dei Laboratori di Natale si è conclusa ci saranno altre iniziative nell’ambito del Junior Camp che presto sveleremo. Tre appuntamenti nell’ambito del Cartellone Natalizio da non perdere».