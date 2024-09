GROTTAMINARDA – Approvati tutti i punti in Consiglio Comunale: discusse infrastrutture, variazioni di bilancio e cordoglio per Bonavitacola

l Consiglio comunale riunitosi ieri sera nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi, ha approvato tutti gli argomenti all’Ordine del giorno. Espresso anche cordoglio per il grave lutto che ha colpito il Vicepresidente del Consiglio Regionale Fulvio Bonavitacola.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta del 30 luglio, l’assise presieduta da Virginia Pascucci, è entrata nel vivo con la discussione sul Bilancio Consolidato dell’Esercizio 2023, illustrato dal Sindaco Marcantonio Spera; nel documento armonizzati i valori delle attività delle società partecipate (Ente Idrico Campano, Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali dei Comuni Ambito A1, Consorzio Asmez, Ambito Territoriale Avellino, Consorzio Asi, ITS Bruno) ad esclusione dell’Alto Calore Servizi srl visto che è in corso la procedura per l’omologa del concordato preventivo.

A seguire approvata la Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2024/2026, nella Sezione 3.1 (investimenti e realizzazione delle opere pubbliche) per inserire, come ha spiegato nella relazione introduttiva l’Assessora all’Istruzione Marilisa Grillo, il progetto di un nuovo edificio in via Luigi Sturzo da adibire ad Asilo Nido (480mila euro); e nella Sezione 10 (Programmazione triennale del fabbisogno del personale), per apportare alcune modifiche rispetto ai posti vacanti e alla capacità assunzionale dell’Ente, come relazionato dalla Delegata al Personale Franca Iacoviello.

Ratificata anche, dopo la relazione del Delegato Antonio Vitale, una variazione di Bilancio approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n°157 del 20.09.2024.

Approvato poi il rilascio di un permesso di costruire all’INGV: in realtà una modifica ad un permesso già rilasciato nei mesi scorsi, come ha spiegato il Vicesindaco Michelangelo Bruno, ma leggermente rimodulato in base al finanziamento ottenuto dalla Sezione “Irpinia” dell’importante Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per ampliare le strutture in località Ciavolone.

Ed ancora, approvato il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo alle spese di lite liquidate da Sentenza del Consiglio di Stato n.10636/2023.

Intensa discussione e confronto, infine, in merito alle tre interrogazioni presentate dal Consigliere di Minoranza, Vincenzo Barrasso, nella seduta del 30 luglio: la prima inerente le infrastrutture di collegamento con la Stazione Hirpinia, la seconda sulla chiusura della strada Sant’Andrea, la terza sulla situazione di stasi dei lavori per la Lioni-Grottaminarda. A rispondere direttamente il Sindaco Marcantonio Spera che, rispetto al primo punto, ha dato lettura ad un’ampia relazione sull’intero contesto territoriale, ha spiegato come si intende potenziare l’assetto viario e ha preannunciato l’avvio dei lavori del Masterplan per il 30 settembre alla presenza dell’Assessore Regionale ai Trasporti Bruno Discepolo. Riguardo le altre due interrogazioni, il primo cittadino ha spiegato che sono collegate dalla stessa problematica ossia le difficoltà finanziarie delle imprese appaltatrici.