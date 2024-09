Guasto alla Condotta Idrica: Interruzioni in Oltre 20 Comuni tra Avellino e Benevento

L’Alto Calore Servizi ha segnalato un ulteriore guasto alla condotta adduttrice principale, dal diametro di 800 mm, situata tra i comuni di Villamaina e Gesualdo. Il danno alla rete idrica potrebbe causare la sospensione o disfunzioni nell’erogazione dell’acqua in oltre 20 comuni delle province di Avellino e Benevento, compreso Grottaminarda.

I tecnici sono già al lavoro per riparare il guasto, ma la situazione potrebbe protrarsi per tutta la giornata di oggi, mercoledì 25 settembre. L’interruzione potrebbe interessare numerose abitazioni e attività commerciali, con conseguenze significative per la popolazione locale.

Comuni interessati dall’interruzione:

In provincia di Avellino: Ariano Irpino, Grottaminarda, Torella Dei Lombardi, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova Del Battista, Savignano Irpino, Greci, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Sturno, Flumeri.

In provincia di Benevento: Apice, Paduli, San Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Casalduni.

L’Alto Calore Servizi invita i cittadini dei comuni interessati a fare scorte d’acqua per prevenire disagi. Si prevede che l’erogazione possa tornare alla normalità una volta completati i lavori di riparazione.