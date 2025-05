Grave incidente nel Casertano: auto si ribalta a San Prisco, muore 26enne, feriti altri quattro giovani

È costata la vita ad Alessio Russo, 25 anni di San Tammaro, una drammatica uscita di strada avvenuta nella notte a San Prisco, nel Casertano. Il giovane viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri quattro amici, quando il mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato nei pressi di una rotonda.

L’impatto è stato violentissimo: per Alessio non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Gli altri occupanti del veicolo hanno riportato ferite e contusioni, ma secondo quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita. I ragazzi sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza negli ospedali della zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Dai primi rilievi pare che il veicolo stesse procedendo a velocità elevata prima di perdere il controllo e capovolgersi. Non risultano coinvolti altri veicoli. Sono in corso accertamenti per stabilire chi fosse alla guida al momento dello schianto.

La morte di Alessio Russo ha sconvolto la comunità di San Tammaro, dove il ragazzo era molto conosciuto e stimato. Tanti i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto apparse sui social, segno del profondo dolore per una giovane vita spezzata troppo presto.