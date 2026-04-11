Giugliano, incendio in casa: paura per madre e bambino, entrambi in ospedale

Momenti di forte apprensione a Giugliano, dove nella serata di ieri si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione in via Vicinale 100.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. All’interno dell’appartamento si trovavano una donna di 48 anni e il figlio di appena 5 anni.

Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Santobono in codice giallo per ustioni lievi. Fortunatamente, secondo quanto emerso, le loro condizioni non sarebbero gravi e non sono in pericolo di vita.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Dopo le operazioni di spegnimento, l’abitazione è stata dichiarata temporaneamente inagibile a causa dei danni provocati dalle fiamme e dal fumo.

Resta lo spavento per una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che riporta ancora una volta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della sicurezza domestica.