SPERONE. Benvenuta al mondo, dolcissima Mariasole D’Avino

Oggi nasce una nuova luce, un raggio caldo e pieno d’amore che porterà gioia infinita nelle vite di chi ti ha tanto desiderata. Il tuo nome, così speciale, racchiude già tutta la bellezza e la luminosità che saprai donare ogni giorno.

Con immensa felicità celebriamo questo momento unico insieme a mamma Giovanna e papà Alfonso, che da oggi iniziano il viaggio più meraviglioso: quello di crescere insieme a te, passo dopo passo, tra sorrisi, sogni e abbracci senza fine.

Un pensiero pieno d’affetto anche ai nonni Ivan e Filomena, che vedono realizzarsi una nuova, dolcissima emozione: quella di stringerti tra le braccia e amarti senza misura.

Che la tua vita sia sempre colma di serenità, amore e meraviglia, piccola Mariasole. Che ogni tuo sorriso illumini il mondo, proprio come il sole che porti nel tuo nome.