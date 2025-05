Giro d’Italia, Scaroni spezza il digiuno azzurro e trionfa a Brentonico: l’Italia torna al successo mentre Del Toro resta in rosa, tallonato da Yates e Carapaz

Una 16ª tappa memorabile al Giro d’Italia 2025, segnata dal ritorno al successo per il ciclismo italiano dopo un lungo digiuno. A firmare l’impresa è Christian Scaroni che, insieme al compagno di squadra Lorenzo Fortunato, ha dominato la frazione da Laas a Brentonico San Valentino con una fuga di oltre 180 chilometri sotto la pioggia. I due corridori dell’Astana sono arrivati mano nella mano sul traguardo, con Fortunato che ha lasciato la vittoria al compagno dopo aver consolidato il proprio primato nella classifica degli scalatori. Terzo posto per Giulio Pellizzari che completa una splendida tripletta azzurra. La tappa ha visto anche il primo cedimento della maglia rosa Isaac Del Toro che, pur restando leader della classifica generale, ora ha appena 26 secondi di vantaggio su Simon Yates e 31 su Richard Carapaz. Il messicano ha perso contatto sull’ultima salita ma è riuscito a contenere i danni. Intanto Derek Gee continua a sorprendere, mentre Damiano Caruso e Egan Bernal mantengono la posizione. Giornata amara invece per Antonio Tiberi e soprattutto per Juan Ayuso, che ha ceduto già sul penultimo GPM e ha chiuso con quasi 15 minuti di ritardo, uscendo di fatto dalla lotta per la generale. Dramma anche per Primoz Roglic che è stato costretto al ritiro dopo una nuova caduta, la terza in questo Giro: lo sloveno è finito a terra ai piedi del GPM di Candriai assieme a Carapaz, che però è riuscito a ripartire e a recuperare nel finale. Roglic abbandona così la corsa rosa dove era partito tra i grandi favoriti, a due anni dalla sua vittoria nel 2023. L’impresa di Scaroni è stata costruita con intelligenza e coraggio. “Io e Fortunato ci siamo parlati negli ultimi chilometri, lui ha preso i punti per la maglia azzurra e io la tappa. È una vittoria per la squadra” ha dichiarato il vincitore al traguardo. Ora il Giro entra nella fase decisiva e la lotta per la maglia rosa si fa sempre più serrata

Ordine d’arrivo della 16ª tappa

Christian Scaroni in 5:35:05

Lorenzo Fortunato s.t.

Giulio Pellizzari +55’’

Richard Carapaz +1’10’’

Derek Gee +1’23’’

Jefferson Cepeda +1’43’’

Michael Storer +1’52’’

Simon Yates s.t.

Gijs Leemreize +2’19’’

Yannis Voisard +2’31’’

Classifica generale (Maglia Rosa)

Isaac Del Toro (UAE Emirates) 61h31’56”

Simon Yates (Team Jayco AlUla) +26”

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) +31”

Derek Gee (Israel-Premier Tech) +1’31’’

Damiano Caruso (Bahrain Victorious) +2’40”

Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +3’23’’

Michael Storer (Tudor Pro Cycling) +3’31’’

Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +4’07”

Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +4’36’’

Adam Yates (UAE Emirates) +5’08’’

Classifica degli scalatori (Maglia Azzurra)

Lorenzo Fortunato (Astana) 319 punti

Christian Scaroni (Astana) 125 punti

Juan Ayuso (UAE Emirates) 54 punti

Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani CSF-Faizanè) 50 punti

Pello Bilbao (Bahrain Victorious) 38 punti

Classifica a punti (Maglia Ciclamino)

Mads Pedersen (Lidl Trek) 240 punti

Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) 135 punti

Wout van Aert (Team Visma – Lease a Bike) 98 punti

Casper van Uden (Team Picnic PostNL) 88 punti

Isaac Del Toro (UAE Emirates) 80 punti

Classifica giovani (Maglia Bianca)

Isaac Del Toro (UAE Emirates) 61h31’56”

Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +4’07”

Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +4’36”

Davide Piganzoli (Team Polti Visit Malta) +7’19’’

Max Poole (Team Picnic PostNL) +7’34’’

Domani andrà in scena la 17ª tappa da San Michele all’Adige a Bormio con due mostri sacri delle Alpi: il Passo del Tonale e soprattutto il Mortirolo affrontato dal versante di Monno. Le pendenze toccheranno punte del 16 per cento per oltre 12 chilometri. Sarà un’altra giornata per uomini veri in una corsa rosa più aperta che mai.