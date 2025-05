Camposano, al via la riqualificazione della villa comunale: il sindaco Barbato in prima linea nei lavori

Camposano punta sul decoro urbano e sulla vivibilità degli spazi pubblici. Nella giornata di oggi, l’amministrazione comunale ha avviato i lavori di riqualificazione della villa comunale, uno dei luoghi simbolo della cittadina. A dichiararlo è stato il sindaco Franco Francesco Barbato, presente sul posto insieme agli assessori per seguire personalmente l’intervento.

Oggi ci dedichiamo alla nostra meravigliosa villa comunale, ha spiegato il primo cittadino, e lo facciamo in prima persona come amministratori, affiancati anche da un’impresa esterna che sta sistemando il piazzale sottostante per garantire a tutti una passeggiata in sicurezza e con maggiore comfort.

Un’azione concreta che punta a restituire alla comunità uno spazio ordinato, pulito e curato, in cui poter trascorrere momenti di relax, soprattutto nei pomeriggi e nelle serate estive. Il modo migliore per tutelare l’ambiente, ha aggiunto Barbato, è quello di renderlo fruibile, accogliente e bello. La villa comunale rappresenta un luogo di incontro e di socialità, un angolo prezioso del nostro territorio che merita attenzione e rispetto.

Con questi interventi Camposano rinnova il suo impegno nella valorizzazione degli spazi pubblici, puntando su bellezza e funzionalità per migliorare la qualità della vita dei cittadini.