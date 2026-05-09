GIRO D’ITALIA 2026, LA MONTAGNA CHIAMA GIÀ I BIG

Tra vento, tattica e primi segnali di classifica: la Bulgaria può già cambiare il volto della corsa rosa

Il Giro d’Italia 2026 entra subito nel territorio delle grandi domande. Dopo il caos della tappa inaugurale sulle strade di Burgas, la corsa rosa affronta oggi una frazione lunga, nervosa e carica di insidie, di quelle che spesso non assegnano il Giro ma possono iniziare a indirizzarlo.

Da Burgas a Veliko Tarnovo saranno 221 chilometri di continui cambi di scenario: vento laterale, strappi improvvisi, salite nervose e un finale che obbligherà le squadre dei favoriti a restare davanti per tutta la giornata. È il tipo di tappa che può sembrare interlocutoria sulla carta, ma che al tramonto rischia di lasciare ferite pesanti nella classifica generale.

Gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari, due uomini simbolo di questo inizio di Giro. Il danese della Visma-Lease a Bike continua a muoversi con freddezza e controllo, evitando rischi inutili nelle prime giornate, mentre il giovane talento italiano della Red Bull Bora-Hansgrohe rappresenta una delle grandi curiosità tecniche della corsa.

BURGAS – VELIKO TARNOVO

Una tappa lunga, sporca e pericolosa: attenzione al vento e agli ultimi 50 chilometri

La seconda frazione del Giro propone un percorso adatto agli attaccanti, ma soprattutto agli uomini capaci di sopravvivere al logoramento continuo. I primi chilometri saranno relativamente veloci, ma con il passare delle ore il gruppo entrerà in una zona molto più tecnica e selettiva.

Le salite del Passo Vratnik e del Passo Monastyrski potrebbero accendere la corsa ben prima del finale. Non sono ascese impossibili, ma hanno caratteristiche ideali per provocare scatti, accelerazioni improvvise e possibili distacchi tra gli uomini di classifica.

Il vero pericolo, però, potrebbe arrivare dal vento. In Bulgaria le raffiche laterali possono cambiare completamente il volto della corsa, provocando ventagli e spezzando il gruppo in più tronconi. Per questo motivo le squadre dei big proveranno a controllare la testa del gruppo fin dalle prime ore di gara.

I numeri della tappa

* Partenza: Burgas

* Arrivo: Veliko Tarnovo

* Lunghezza: 221 km

* Dislivello totale: circa 2600 metri

* Salite principali:

* Passo Byala

* Passo Vratnik

* Passo Monastyrski

GLI ORARI DELLA SECONDA TAPPA

* Partenza neutralizzata: ore 10.50

* Partenza ufficiale dal km 0: ore 11.05

* Red Bull Km: tra le 15.36 e le 16.03

* Arrivo previsto: tra le 15.59 e le 16.29

RED BULL KM, GLI ABBUONI CHE POSSONO PESARE

Tra le grandi novità tattiche del Giro moderno c’è il Red Bull Km, confermato anche nell’edizione 2026 dopo l’introduzione dello scorso anno.

A differenza dei tradizionali traguardi volanti, il Red Bull Km assegna secondi di abbuono validi per la classifica generale:

* 6 secondi al primo

* 4 secondi al secondo

* 2 secondi al terzo

La scelta degli organizzatori di collocare questi traguardi sempre più vicini agli arrivi di tappa cambia completamente l’approccio delle squadre. Gli uomini di classifica non possono più permettersi giornate di semplice controllo: ogni accelerazione può diventare importante.

VINGEGAARD CONTROLLA, PELLIZZARI OSSERVA IL MOMENTO GIUSTO

Jonas Vingegaard resta il grande riferimento tecnico della corsa. Il danese sta affrontando le prime tappe con intelligenza, evitando cadute, caos e sprechi di energie. La sensazione è che voglia entrare gradualmente nel Giro, aspettando la vera montagna prima di scoprire le carte.

Diverso il discorso per Giulio Pellizzari. Il giovane italiano viene considerato uno dei possibili protagonisti di questa edizione e il tracciato di oggi sembra perfetto per le sue caratteristiche: salite brevi, continui cambi di ritmo e un finale dove serviranno brillantezza e coraggio.

Per Pellizzari sarà soprattutto una prova mentale. Restare vicino ai grandi nomi senza perdere terreno potrebbe rappresentare un altro passo importante nella sua crescita.

MAGNIER, PRIMA ROSA TRA CAOS E CADUTE

La prima maglia rosa del Giro 2026 porta la firma del francese Paul Magnier, autore di uno sprint potente e lucido al termine di una giornata segnata da tensione e incidenti.

La caduta avvenuta negli ultimi chilometri ha spezzato il gruppo e neutralizzato i distacchi, trasformando il finale in una corsa nervosa e disordinata. Magnier è stato il più freddo nel momento decisivo, conquistando così la vittoria e il primo simbolo del primato.

Più complicata invece la giornata di Jonathan Milan, rimasto coinvolto nel caos del finale e mai realmente in grado di lottare per il successo.

IL GIRO DEI NUMERI

Un’edizione durissima: quasi 49 mila metri di dislivello

Il Giro d’Italia 2026 si annuncia come una delle edizioni più impegnative degli ultimi anni.

I numeri della corsa

* 21 tappe

* 3.466 km complessivi

* 48.700 metri di dislivello

* 184 corridori

* 23 squadre

* 31 nazioni rappresentate

Premio finale

* €307.000 al vincitore della classifica generale

Le tappe chiave

* Blockhaus

* Passo Giau

* Piancavallo

* cronometro individuale di Viareggio

IL GIRO È GIÀ ENTRATO NELLA SUA DIMENSIONE

Le prime pedalate hanno già raccontato molto di questa corsa rosa: velocità altissima, nervosismo continuo, cadute, vento e tensione. Nessuno vuole perdere terreno, nessuno vuole mostrarsi troppo presto.

Vingegaard controlla senza scoprirsi, Pellizzari cresce giorno dopo giorno, Magnier si gode il sogno rosa e il gruppo affronta una Bulgaria che potrebbe già lasciare il primo segno importante sulla classifica.

Il Giro è appena iniziato.

Ma la sensazione, dentro il gruppo, è che la battaglia vera sia già cominciata.