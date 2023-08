Gianni Maritati un saggio e una storia nei suoi nuovi libri “Cristiani contro 3” e “LA RIVOLUZIONE IN AUTOBUS. Vita di Rosa Parks”

di Saverio Bellofatto

Gianni Maritati non ha bisogno di presentazioni, giornalista Rai e scrittore, presidente dell’Associazione culturale Clemente Riva e direttore della Festa del libro e della lettura di Ostia. Cura una Newsletter settimanale di arte, archeologia, fumetti, cultura e spettacolo, “Prisma”. Fra i suoi libri: “Ostia, le tracce della Storia” (ebook e cartaceo, Amazon 2022), “L’avventura artistica di Mario Caria” (Alessandro Tesauro Editore 2021), “Palcoscenico Bibbia” (Apl 2021), “Piccoli mondi di carta” (Masciulli 2020), “Cristiani contro. I grandi ‘dissidenti’ della letteratura italiana da Iacopone a Umberto Eco” e “Cristiani contro 2. I grandi ‘dissidenti’ della letteratura italiana da Dante a Camilleri” (Tau 2017 e 2020), “Emozioni su Topolino. Il mondo Disney e i suoi valori da Biancaneve a Oceania” (Apl 2017) oltre a centinaia di prefazioni e critiche letterarie. Operativo nel mondo culturale nazionale e internazionale presenta ai lettori i suoi nuovi due libri:

“Cristiani contro 3. La letteratura internazionale e i suoi ‘dissidenti’ da Geoffrey Chaucer a Dan Brown”, Tau Editrice, 2023.

Questo saggio contiene dodici ritratti di scrittori e scrittrici che hanno nutrito il proprio talento letterario e poetico attraverso il confronto-scontro con i grandi temi religiosi: la presenza di Dio, la figura di Cristo, l’azione della Chiesa, la dimensione della fede, del sacro e dell’ultraterreno. Concludendo la trilogia dei “Cristiani contro”, il libro è dedicato alle penne internazionali dopo aver concentrato la sua attenzione sulla letteratura italiana nei primi due titoli. La letteratura internazionale è un campo vastissimo e molto variegato. La scelta è stata quindi molto più difficile. Gli altri poeti e narratori sono: Geoffrey Chaucer, John Milton, Victor Hugo, Lev Tolstoj, Selma Lagerlof, Gilbert Keith Chesterton, Rainer Maria Rilke, Nikos Kazantzakis, Irving Stone, Flannery O’ Connor, Margaret Atwood e Dan Brown. I temi che hanno affrontato e i problemi che hanno sollevato pongono ancora oggi sfide e domande, interpellano le coscienze, alimentano la continua ricerca di Dio fra le parole scritte dagli esseri umani.

“LA RIVOLUZIONE IN AUTOBUS. Vita di Rosa Parks”, Città Nuova Editrice, 2023

La vita di Rosa Parks (1913-2005), madre del movimento per i diritti civili dei neri d’America, raccontata in modo avvincente e rigoroso. Rosa Parks è considerata la madre del movimento dei neri d’America per la conquista dei diritti civili. Nel 1955, rifiutandosi di cedere il suo posto su un autobus ad un bianco come imponevano le severe leggi segregazioniste, diede inizio allo storico boicottaggio dei mezzi pubblici a Montgomery, capitale dell’Alabama. Un giovane reverendo, Martin Luther King, futuro premio Nobel per la pace, sposò subito la causa di Rosa Parks. Insieme, predicavano la protesta non violenta per una società più aperta e democratica, tollerante e inclusiva, che allontanasse i fantasmi e le brutalità del razzismo.