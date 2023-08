Ariano Folkfestival: arriva il folk dell’Anatolia dei DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK

l folk dell’Anatolia invade l’Ariano Folkfestival giovedì 17 agosto alle 21.30 con le ballate della cantante suonatrice di bağlama e polistrumentista di origini turche Derya Yıldırım.

Accompagnata dalla sua band internazionale, il Grup Şimşek, (che si traduce in Ocean Lightning and the Thunderbolts, un gioco di parole sul cognome di Derya “Yıldırım”, che in turco significa fulmine) Derya Yıldırım presenta al festival l’ultimo album della band dal titolo Dost 2 che sta riscuotendo un formidabile successo grazie all’inebriante mix di folk anatolico, rock turco degli anni Settanta, psichedelia, pop e jazz. Nei live di Derya Yıldırım e Grup Şimşek, le interpretazioni di classici turchi e le composizioni originali del gruppo sono legate senza soluzione di continuità da arrangiamenti inventivi e groove incantati, mischiando passato e presente nello spazio di una canzone.

Nella seconda serata di Ariano Folkfestival si viaggia fino alla Columbia, con i Romperayo che arrivano ad Ariano Irpino dopo aver suonato nei più importanti festival del mondo come Roskilde (Danimarca), Fusion (Germania), Best Kept Secret e Oerol (Paesi Bassi), OFFest (Macedonia) e FMM (Portogallo).

Provenienti dalla nuova scena musicale colombiana, i Romperayo reinterpretano le proprie radici in modo affascinante, combinando ritmi tradizionali ed elettronica moderna. Il loro live è un viaggio musicale in rapido movimento attraverso il folklore tropicale colombiano, con un’interpretazione originale dei suoni psichedelici della cumbia degli anni ’70 e di altri ritmi tropicali. Un concerto di fuochi d’artificio musicali, molto ballabile e pieno di umorismo ed energia.

Per la chiusura, è atteso il leggendario DJ Scratchy, al secolo Barry Myers, notissimo dj e selector inglese che sin dal 1975 continua a viaggiare in tutto il mondo, infiammando festival, concerti e club dal Brasile alla Cina con i suoi infuocati set Scratchy Sounds, mix di reggae, ritmi africani e sonorità urbane più contemporanee.