Forum della Disabilità di Avella: Impegno e Prospettive per il Futuro. A breve nel palazzo Baronale e nell’anfiteatro non ci saranno più barriere architettoniche

Nella cornice suggestiva della sala Alvarez del Palazzo Baronale di Avella, si è tenuta ieri, 24 aprile 2024, la riunione mensile del Forum della Disabilità. Un appuntamento fondamentale, coordinato con dedizione dal Prof. Vincenzo Serpico, che ha visto la partecipazione del Sindaco di Avella, Dr. Vincenzo Biancardi, e dell’assessore ai servizi sociali, Anna Alaia, insieme a familiari di persone con disabilità e alcuni cittadini.

Durante la riunione, dopo aver fatto il punto della situazione sulla recente manifestazione in occasione della Giornata Mondiale per l’Autismo, si è discusso di alcune proposte e richieste da parte dei genitori di persone con disabilità. Tra queste, spicca l’idea di organizzare una giornata di sport inclusivo durante la manifestazione Avella Cup, prevista per il prossimo mese di giugno presso il parco San Pietro. Un’opportunità per i ragazzi e le ragazze con disabilità di giocare e divertirsi insieme agli altri partecipanti.

Inoltre, è emersa la difficoltà vissuta dalle persone con disabilità nel paese, dovuta alla mancanza di rispetto delle regole stradali e delle norme civili, come l’occupazione impropria degli stalli riservati e le barriere architettoniche negli uffici pubblici del Comune. A tale proposito il sindaco Vincenzo Biancardi ha sottolineato che a breve inizieranno i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel palazzo Baronale sia per l’accesso agli uffici che all’area museo, grazie ad un finanziamento di 500 mila euro dal PNNR e che il progetto è stato curato dall’Università Vanvitelli di Napoli. Stessa cosa per gli ostacoli ai diversamente abili per l’area archeologica dell’anfiteatro Romano.

Un importante passo avanti è stato compiuto grazie all’azione dell’amministrazione comunale, che ha affidato il servizio di trasporto e assistenza per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado all’azienda ACIERNO VINCENZO DI ACIERNO LUIGI. Questa decisione, che è stata resa possibile grazie al finanziamento del Ministero degli Interni, testimonia l’impegno concreto del Comune di Avella nel garantire un’adeguata assistenza ai cittadini con disabilità.

Infine, si è discusso della prossima manifestazione “Il Circo dei Racconti”, promossa dall’Associazione COMETE NEW ODV di Acerra, alla quale il Comune di Avella ha concesso il patrocinio morale ed economico. Un’iniziativa che mira a sensibilizzare la comunità sulla tematica della disabilità attraverso il linguaggio del teatro.

In conclusione, il Forum della Disabilità di Avella si conferma un importante punto di incontro e di dialogo tra istituzioni, cittadini e associazioni, con l’obiettivo comune di promuovere una maggiore inclusione e solidarietà nella comunità.