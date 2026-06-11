NAPOLI. Quartieri Spagnoli: rinvenute e sequestrate una pistola e diversi quantitativi droga dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella giornata di martedì, gli agenti del Commissariato Montecalvario, con il supporto dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato dei controlli nei Quartiri Spagnoli.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un raccoglitore pluviale collegato ad una grondaia, 146 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 420 grammi, 38 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 40 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e una scatola rigida con all’interno una pistola revolver con 10 cartucce cal. 38 e 5 cartucce cal. 357.

Inoltre, all’interno di una cassetta elettrica, sono stati rinvenuti altri 19 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 42 grammi e 9 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 15 grammi.