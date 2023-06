Forino (Av): Pubblico delle grandi occasioni al Teatro Gesualdo di Avellino per il Saggio Spettacolo della Max e Very Dance

Nel particolare scenario del Teatro Gesualdo di Avellino, ieri 24 Giugno, è andato in scena il 22 mo Saggio di Danza Artistica Classica , Moderna della Max e Very Dance che ha portato in scena il balletto ” Paquita ” di cui gli interpreti per arti e ballo Elena Musto Diplomanda , i maestri Antonio Ciccone , Francesco Aschettino, Mafalda Iannaccone, Michele Reppucci , Michela Palma a cui si è affiancata inoltre la magistrale esibizione della Danza di Hip Hop della docente Giovanna Iandolo . Tantissime le persone presenti in un sold out di pubblico il quale è stato coinvolto , estasiato, rapito dalle leggiadre movenze dei funambolici ballerini .

Tante sono ormai le importanti collaborazioni professionali ed artistiche portate avanti dal sodalizio forinese dei maestri Veronica De Angelis e Massimo Picariello tra cui l’ Accademia Luxury Dance Event di Pomezia del famoso ballerino Nicolò Noto, artisti irpini come il ballerino Antonio Ciccone ,il maestro Michele Reppucci , nonché i maestri docenti Argentina Aliberti, Mafalda Iannaccone e Giovanna Iandolo che da alcuni anni curano minuziosamente gli estrosi ballerini già dai ” primi passi” dalle primissime piroette”. In ventidue anni di attività, la MAXe VERY DANCE ha condotto passo passo tanti atleti in questo percorso molto difficile , ma allo stesso tempo altamente entusiasmante portandoli al conseguimento del Diploma Artistico. Ultima in ordine temporale la giovane Elena Musto diplomatasi proprio ieri in Danza Classica e Moderna. Come ogni anno anche in questo, il Saggio di fine anno, è voluto essere quel frutto , quel risultato di un lavoro annuale professionale e prolifico portato avanti dall’ intero entourage forinese con spirito di sacrificio , impegno e dedizione . Una soddisfazione, un traguardo che la Max e Very Dance cerca di rinnovare, condurre al “buon porto” per i suoi allievi. L’ appuntamento e’ ora per Settembre c.a . quando come afferma lo stesso Picariello ,la MAX e VERY DANCE riprenderà la sua attività con uno sguardo anche a stage , gare , competizioni provinciali ,regionali e nazionali che in questi anni hanno portato successi e soddisfazioni grazie alla miriade di titoli, trofei e riconoscimenti arricchendo il profuso medagliere del Team della Città di Forino. Daniele Biondi