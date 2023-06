Il nuovo codice degli appalti, ne discutono gli architetti irpini

Si terrà martedì 27 giugno alle ore 15.30, in modalità webinar, organizzato dalla commissione Lavori Pubblici e Urbanistica dell’Ordine degli architetti PPC della provincia di Avellino l’evento formativo dal titolo “Il nuovo codice degli appalti, riflessioni e criticità” Apriranno i lavori con un saluto istituzionale il presidente degli architetti irpini Erminio Petecca che introdurrà la vice presidente nazionale Tiziana Campus. Interverranno: il prof. Arturo Cancrini, docente presso la II università di Roma, illustrando l’argomento: Luce e ombre per gli architetti, l’avv. Massimo Nunziata, sul tema – la novità per la fase della gara e per l’affidamento degli incarichi e l’avv. Filippo Casadei sul tema – la direzione dei lavori nel nuovo codice.

“E’ uno degli appuntamenti di approfondimento calendarizzati dalla commissione LL.PP. e Urbanistica – spiega il consigliere e responsabile di commissione Carmine Tomeo – l’occasione è quella di accendere il focus sugli appalti pubblici, con una ricognizione di alcuni trend e priorità riferite al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vi è necessità di chiarire aspetti di natura operativa che possono in parte semplificare le attività professionali dei nostri iscritti circa la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione disciplinate dal Nuovo Codice degli Appalti”.

“L’argomento trattato è di stringente attualità in quanto già dal primo del mese di aprile scorso è in vigore il nuovo Codice degli appalti, il D.Lgs. n. 36/2023, per abbandonare definitivamente il D.Lgs. n.50/2016 a partire dal prossimo primo luglio. Sarà l’occasione per affrontare insieme agli autorevoli relatori le fasi salienti della nuova riforma, con le sue luci e le sue ombre, nonché la complessità della transizione digitale a garanzia del controllo di tutti i procedimenti concorsuali degli appalti pubblici”. Lo ha dichiarato il presidente Erminio Petecca.