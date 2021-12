Forino (Av). Parla il Professor Fruncillo Capogruppo Minoranza: “Lo spostamento del Mercato Settimanale scelta sbagliata e miope”, e sul fronte Covid, “Sindaco molto superficiale nelle sue giustificative tesi.”

Il giorno 29 Dicembre c. A si è svolta la Seduta del Consiglio Comunale. Tanti i temi affrontati ed all’ ordine del giorno tra cui lo spostamento del. Mercato Settimanale a via Mazzei – De Leone. Ampiamente contrario il. Professor Domenico Fruncillo Capogruppo di Minoranza il quale ha tenuto ben a ribadire

“Lo spostamento del mercato settimanale a via Mazzei- De Leone è una scelta sbagliata e miope. Mi sono opposto e ho votato contro la proposta formulata dalla Giunta che penalizza inutilmente i cittadini residenti a Celzi e a Petruro, crea disagi ai cittadini residenti a Forino centro per la viabilità, i parcheggi, l’igiene urbana e non risolve nessuno dei problemi che dichiara di volere affrontare. Di fatto dopo due decenni il mercato torna nei luoghi da cui era stato dislocato senza tenere conto che al tempo quella scelta si era resa necessaria proprio per le difficoltà che paventiamo possano riproporsi. Sarebbe stato più utile per tutti – per i cittadini e per i commercianti – migliorare e attrezzare l’attuale area, promuovere anche presso i cittadini di comuni viciniori la partecipazione al mercato di Forino in modo da farlo ridiventare davvero luogo di scambi economici e di socialità in tutta tranquillità e sicurezza.

Purtroppo dispiace che sia stato il solo a votare contro un provvedimento che ha un evidente tratto elettoralistico.” Lo stesso Fruncillo si dice molto preoccupato per la forte incidenza dei casi Covid palesando dubbi sulle tesi e le rassicurazioni portate dal Sindaco nello stesso Consiglio.

“Siamo ormai a circa 50 casi di contagio nel nostro comune (uno ogni 100 abitanti). Di fronte all’aumento dei casi di contagio che si registra da giorni, Nell’ultimo consiglio comunale ho segnalato la opportunità di intraprendere iniziative e attività tese a fronteggiare in maniera più efficace la diffusione del covdi19 a Forino. Non ci rassicura la tesi sostenuta dal Sindaco che da altre parti stanno peggio di noi.” Daniele Biondi

