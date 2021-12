Forino (Av). Il Covid non rallenta. Riscontrate altre 7 positività per un totale di 46. L’appello del Sindaco Olivieri ai cittadini a vaccinarsi

Non da’ tregua il Covid a Forino. Solo oggi altre 7 positività che fa salire il numero totale a 46. Da qui l’ accorato appello del Sindaco Olivieri alla cittadinanza a vaccinarsi. Ecco le sue parole: “Cari concittadini, anche nell’ultimo giorno dell’anno, purtroppo, le notizie che ci arrivano dall’ASL di Avellino non sono rassicuranti.

Dal bollettino, infatti, risultano ulteriori sette casi positivi nel nostro Comune, portando il totale a 46. Come sempre, sono già state avviate le attività di tracciamento dei contatti avuti.

La costante crescita dei casi, non solo a Forino ma in tutta la provincia di Avellino, deve farci riflettere ed invito quanti non l’hanno ancora fatto a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti COVID-19, dalla prima alla terza dose.

Viviamo in un momento molto complicato; io e l’intera Amministrazione, così come – sono sicuro – anche tutti i cittadini di Forino, siamo vicini a chi in questo momento si trova in isolamento, soprattutto in questo periodo di festa. Con l’augurio che il nuovo anno porti notizie migliori.” Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo