Forino (Av): Inaugurata l’ Area Sportiva Casaldamato . Il Sindaco Olivieri ” giorno davvero importante per la nostra comunità”

Alla presenza della nota conduttrice e Show Girl Cinzia Profita ieri sera a Forino è stata inaugurata l’ Area Sportiva Casaldamato. Taglio del nastro e grande soddisfazione per il Sindaco Olivieri e la sua Amministrazione. Lo stesso Olivieri ha così commentato questo importante traguardo raggiunto “Passo dopo passo restituiamo spazi che per troppo tempo erano stati abbandonati e non utilizzati.

A Casaldamato, presso l’ex area prefabbricati post terremoto dell’ottanta, sta nascendo un centro sportivo che diventerà un punto di riferimento per la comunità e non solo. Un luogo di aggregazione e socializzazione dove poter trascorrere il tempo libero all’insegna del divertimento e dello sport. Ad oggi, già attivi ed utilizzabili un campo di calcetto, uno di beach volley e uno di bocce sulla sabbia. Grazie all’ASD Forino Calcio per aver creduto in tale struttura.

L’inaugurazione di ieri sera ha avuto un forte carattere simbolico nel voler rimarcare che ci riprendiamo come Comunità uno spazio che per troppo tempo è stato solo un problema e non una risorsa. È un punto di partenza e non di arrivo. Tanto nell’area è stato fatto ma tanto deve essere ancora fatto. Se, però, ci voltiamo indietro e pensiamo che, fino a poco tempo fa, non vi era, in tutto il Comune, un campetto di calcetto dove i nostri giovani potessero tranquillamente giocare non possiamo che essere soddisfatti.

Prossimo obiettivo, con il supporto e la gestione dell’Associazione Prospettive Forino, recuperare e far rinascere la struttura polivalente di via Vaticali che tanti bei ricordi fa affievolire in noi. ” Daniele Biondi