Forino (Av): Il dott Benito Giliberti entra a far parte del Coordinamento Provinciale di Forza Italia

Il Dott Benito Giliberti da oggi entra a fare del Coordinamento Provinciale di Forza Italia. La nomina gli è stata conferita dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia il Dott. Carmine De Angelis

Allo stesso Giliberti, già membro del Coordinamento Cittadino di Avellino Forza Italia con la delega rapporti con la Pubblica Amministrazione, è stata inoltre assegnata un’ ulteriore delega , vale a dire quella all’istruzione e formazione del coordinamento provinciale. Ovviamente non mancano parole di gratitudine di Giliberti al dott. De Angelis al quale ha ampiamente manifestato l’intenzione di voler collaborare nel già lavoro svolto egregiamente al fine di incrementare la presenza azzurra su tutto il territorio provinciale anche in vista dei quasi vicini appuntamenti con le elezioni europee e comunali del prossimo anno. Un sentito ed emozionato pensiero Giliberti lo riserva al fondatore del movimento azzurro di Forza Italia Silvio Berlusconi scomparso giorni fa ed allo stesso tempo guarda al prossimo futuro soprattutto alle insidiose sfide elettorali, le quali richiederanno un capillare impegno sulle varie realtà dei nostri Comuni, a partire da Avellino Comune capoluogo che gli esponenti provinciali di Forza Italia conoscono benissimo. La nostra nuova forza trainante è quella di un partito di giovani, di donne, persone capaci in una fase di fortissimo rilancio. Vogliamo lavorare e mettere in campo iniziative importanti per continuare a crescere, allargare la comunità di un partito che è l’unico partito moderato e riformista.” così afferma lo stesso Giliberti il quale infine ha ringraziato De Angelis per la nomina conferitagli, il presidente Antonio Tajani per quanto ha fatto e continuerà a fare per il partito e l’On. Fulvio Martusciello per l’ottimo lavoro che sta facendo come europarlamentare per Forza Italia nella Regione Campania. Daniele Biondi