Forino (Av): Festival di “SERA PASSAIE”. Previste tre serate esplosive . L ‘appuntamento è per il 19-20-21 agosto. Ecco tutti gli artisti .

“SERA PASSAIE… a Forino”, è un festival che si svolge nel centro storico di Forino in provincia di Avellino, nel medesimo percorso del famoso presepe vivente che offre al visitatore tre serate condite di allegria, ospitalità e tanto colore. Quest’anno l’appuntamento è previsto nei giorni 19-20-21 Agosto

La proposta artistica del Festival si è sempre distinta per originalità: musica, teatro, arti visive e artisti di strada, sono le sezioni che lo caratterizzano da ormai 12 anni. Un programma, curato dall’associazione Sera Passaie a Forino, di qualità, che cerca di spaziare nelle diverse proposte artistiche e che sicuramente soddisferà un pubblico di appassionati e non.Nei sei punti spettacolo dislocati nel centro storico di Forino, location del festival, in ogni serata si potrà assistere a concerti di molteplici gruppi e band di risaputa nomea regionale e nazionale . Per quest’ anno sono previsti i gruppi musicali

Venerdì 19 agosto ” SUONI ANTICHI I BOTTARI DI MACERATA CAMPANIA gli ASCARIME'” e gli artisti di strada ” LA CUOCA DELLE BOLLE e CARLOS IL GIOCOLIERE.

Sabato 20 agosto i gruppi musicali” RIONE JUNNO e le VOCI DEL SUD ” , gli artisti di strada ” LUCY LA DEA DEL FUOCO, MORLANDO IL GIOCOLIERE e FRANCESCA LA TRAMPOLIERA .

Domenica 21 agosto i gruppi musicali ” DISCEDE’ ed i CENERE E LAPILLI” , gli artisti di strada” LUALAB FUOCO e LED SHOW. In tutte e tre le serate saranno presenti anche i noti

DJ MARMY e DJ FRISETTI.

Infine, grande attenzione sarà riservata all’enogastronomia. Nei vari stand del gusto, dislocati lungo tutto il percorso, si potranno assaporare degli ottimi primi, dei secondi tipici locali accompagnati con degli ottimi e ricercati vini territoriali . Daniele Biondi