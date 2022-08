Il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Moscati è al collasso. La situazione è stata denunciata più volte dai sindacati, dai pazienti e dai loro parenti. In questo particolare periodo dell’ anno in cui molti tra medici e infermieri sono in ferie, la situazione al P.S. è peggiorata. Il direttore sanitario del “Moscati” di Avellino, Rosario Lanzetta, per fronteggiare la grave situazione ha comunicato che verranno accettati solo pazienti in codice rosso, sospese anche le operazioni programmate.