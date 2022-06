Forino (Av): Emozione ed entusiasmo al Saggio di Danza Artistica ed Hip Hop della Max e Very Dance al Teatro Gesualdo di Avellino

Ieri 23 Giugno alle ore 19.30 presso il Teatro Gesualdo di Avellino, è andato in scena il 21esimo Saggio Artistico di Danza Classica ed Hip Hop organizzato dalla MAX e VERY DANCE, sodalizio di Forino che da anni calca ,e sta calcando illustri palcoscenici provinciali, regionali in questa nobile arte. Tante le importanti collaborazioni con famosi ballerini quali il capitolino Nicolò Noto, gli irpini Antonio Ciccone , Argentina Aliberti, Michela Palma, Imma Fruncillo che da alcuni anni curano minuziosamente i funambolici ballerini già dai loro ” primi passi, dalle primissime piroette”. In ventuno anni di attività la MAXe VERY DANCE ha condotto alla fine del difficile , ma entusiasmante percorso diversi atleti portandoli al conseguimento del Diploma Artistico. Ultime in ordine temporale Rosa Spolverino in danza classica e moderna ,Valentina Alato in danza classica e moderna ,

Francesca Volino in Danza classica e moderna , Vittoria Avagnano in Hip Hop.

Come ogni anno anche in questo, il Saggio di fine anno, svolto dinanzi ad una foltissima platea accesa ed entusiasta, è voluto essere quel frutto , quel risultato di un lavoro annuale prolifico e professionale portato avanti dall’ intero entourage del sodalizio forinese e dalle sue principali guide , nonché direttore artistici , i maestri Veronica De Angelis e Massimo Picariello. L’ appuntamento e’ ora per Settembre c.a . quando come afferma lo stesso Picariello ,la MAX e VERY DANCE riprenderà la sua attività nonché di nuovo a partecipare a gare e competizioni provinciali ,regionali e nazionali che in epoca pre Covid tantissime soddisfazioni, successi, titoli, trofei e medaglie avevano regalato al Team della Città dei Sette Colli. Anche noi dal profondo del cuore, porgiamo auguri e buona fortuna. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo