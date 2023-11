Forino (Av): Disservizi nella Consegna della Posta ai Cittadini. Il caso arriva in Consiglio Comunale con un’interrogazione da parte del Prof. Fruncillo

Gravi Disservizi nella Consegna della Posta ai Cittadini che lamentano gravi o mancati ritardi con conseguenti distacchi di utenze e sanzioni pecuniarie. Lo spinoso caso arriva in Consiglio Comunale grazie all’ Interrogazione al Sindaco Olivieri da parte del Capogruppo di Opposizione Forino Polis Prof. Domenico Fruncillo.

Interrogazione disservizi consegna della posta ai cittadini.

Premesso che molti cittadini del Comune di Forino utilizzano la posta ordinaria per inviare e ricevere comunicazioni, Rilevato che da diversi mesi molti cittadini lamentano la mancata o tardiva consegna di comunicazioni proveniente da gestori di servizi e utenze da istituzioni pubbliche, tra cui lo stesso Comune di Forino o che le missive vengono consegnate a persone diverse dagli effettivi destinatari, Constatato che lo smistamento e la distribuzione della posta non è gestita dal locale ufficio postale ,ma è affidato ad un centro provinciale e che pertanto i singoli cittadini non hanno concrete e reali possibilità di segnalare i disservizi lamentati, Ritenuto che ciò comporta il tardivo involontario versamento di importi relativi a fatture o avvisi di pagamento, Considerato che, di conseguenza, i cittadini sono gravati da sanzioni non dovute a una loro effettive inadempienze e in qualche caso subiscono addirittura il distacco di forniture, Osservato che tale situazione riguarda soprattutto quei cittadini che non sono in possesso di conti correnti presso cui chiedere la domiciliazione delle bollette, Si interroga il Sindaco per sapere: se l’Amministrazione è a conoscenza di tali disservizi;

se l’Amministrazione ha avviato iniziative tese a sensibilizzare le Poste e finalizzate a rimuovere le cause di tali disservizi che procurano disagi e danni a molti cittadini soprattutto delle fasce sociali più deboli.

Distinti saluti – Forino, 3 novembre 2023 Capo gruppo Forino Polis- – Domenico Fruncillo –