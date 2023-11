Tufino, celebra il 4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze dell’Ordine.

Il 4 novembre è una data di grande importanza in Italia, poiché si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze dell’Ordine. È un giorno dedicato alla memoria dei caduti nelle guerre e un’occasione per riflettere sull’importanza dell’unità e della pace. A Tufino, nella giornata del 4 novembre 2023, la comunità si è riunita per onorare questa giornata speciale.

La celebrazione è iniziata presso la Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, dove il parroco Angelo Schettino ha guidato una cerimonia religiosa. Durante questa occasione, i presenti hanno pregato per il dono della pace in Ucraina e a Gaza, due regioni che hanno vissuto periodi di conflitto e tensione. È stata un’opportunità per riflettere sulla situazione internazionale e invocare la pace e la solidarietà tra le nazioni.

Nella Celebrazione Eucaristica, sono stati ricordati i caduti di tutte le guerre, un gesto di rispetto e gratitudine verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria. Questo momento di riflessione ha toccato il cuore di tutti i presenti, ricordando l’importanza di preservare la pace e di lavorare insieme per evitare conflitti futuri.

Dopo la cerimonia religiosa, è stato il momento del corteo commemorativo. Il corteo era composto da rappresentanti delle forze dell’ordine, cittadini e rappresentanti delle scuole locali. Questo variegato gruppo ha reso omaggio ai caduti in guerra, portando avanti la tradizione di onorare la memoria di coloro che hanno dato la vita per il paese.

Questo gesto di unità e rispetto ha rafforzato il senso di comunità e l’importanza di condividere valori come la pace e la memoria.

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze dell’Ordine è un’occasione speciale in Italia e a Tufino ha assunto un significato profondo. È stato un momento di riflessione, preghiera e condivisione, un’opportunità per onorare il passato e guardare al futuro con la speranza di un mondo più pacifico e unito.