Forino (Av): Avviati a i lavori di rimodernamento dell’ Ex Comune e della Palestra Comunale. Ecco le parole del Sindaco Olivieri

Continua l’apertura dei cantieri nel Comune di Forino. Diverse le opere pubbliche avviate e che in questi giorni sono state avviate. Per completezza di notizia riportiamo le dichiarazioni del Primo Cittadino dott. Antonio Olivieri: “Altri due importanti e attesi lavori pubblici sono ufficialmente iniziati proprio in questi giorni.Con un finanziamento PNRR di € 541.701,88, l’ex sede Municipale è oggetto di importanti interventi di adeguamento sismico, miglioramento funzionale ed efficientamento energetico che consentiranno di adibire l’intero piano terra ad asilo nido e predisporre il piano superiore con accesso indipendente ad uso uffici. I lavori modificheranno profondamente la configurazione degli ambienti interni per adeguarli alla nuova destinazione d’uso e rendere i due piani totalmente indipendenti, creando altresì un’area giochi esterna protetta e idonea ad accogliere i piccoli ospiti per i giochi all’aperto. La durata prevista dei lavori è di un anno. Il secondo intervento riguarda la “Riqualificazione e messa in sicurezza della palestra e degli spazi sportivi antistanti a servizio della Scuola Media Statale Elodia Botto Picella” finanziato con fondi PNRR per un importo di € 620.000. Gli importanti ed attesi lavori, oltre a consentire l’adeguamento sismico delle strutture della palestra e dell’ala spogliatoi, consentiranno di eliminare definitivamente tutte le problematiche legate alle infiltrazioni che negli ultimi anni ne hanno limitato l’utilizzo. Il progetto, infatti prevede il completo rifacimento della copertura e dei controsoffitti. Il campo da gioco sarà totalmente rifatto con nuovo manto in lineolum e la posa in opera sui muri laterali di nuovi materassini antiurto. Gli spogliatoi e i servizi igienici saranno completamente rinnovati, come pure gli impianti idrici, elettrici e di climatizzazione saranno completamente nuovi con generatori a pompa di calore e particolare attenzione al contenimento dei consumi energetici con l’installazione di un potente impianto fotovoltaico in copertura. Anche in questo caso la durata dei lavori prevista è pari a un anno. I lavori sono iniziati sotto il vigile e continuo controllo del Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza con l’accurata recinzione e delimitazione dell’area per garantire la sicurezza degli studenti che frequentano l’adiacente plesso scolastico.

Questi ultimi due interventi appena avviati, sommandosi a quelli già in corso – (1) l’adeguamento sismico e funzionale della scuola dell’infanzia Rodari per € 992.000 circa i cui lavori continuano a ritmo serratissimo, (2) la riqualificazione del monumento ai caduti e delle fonti comunali per € 40.000 circa, (3) la realizzazione del campetto da calcio alla frazione Petruro € 70.000 – portano ad un totale di già ben 5 opere pubbliche avviate sul territorio Comunale, ed ulteriori opere già appaltate inizieranno nei prossimi mesi.”