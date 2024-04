“Baiano ha vinto!” – Nota del gruppo consiliare “Noi per Baiano”

Cari cittadini, Baiano ha vinto! Abbiamo vinto!

Quando una comunità si unisce anche un monolite cede e a maggior ragione anche i muri di cemento messi a sfregio della facciata della nostra Chiesa Madre.

A tutti Voi che, mai come questa volta, avete voluto far sentire la Vostra voce, che non risiede nella capacità di urlare ma in quella di condividere, va il nostro più sentito ringraziamento con l’auspicio che il nuovo progetto della rampa possa meglio coniugarsi con il valore architettonico della Chiesa di Santa Croce.

Far recedere chi ritiene che la sua è sempre l’idea migliore non è stata opera facile, soprattutto quando si è di fronte ad un’amministrazione che ha provato a difendere sino all’esasperazione quella rampa malfatta.

Siamo certi che un progetto migliore poteva già essere concepito dal principio evitando così l’incombenza di due interventi successivi, sia dal punto di vista economico che per la salvaguardia dell’integrità dei luoghi.

Per cui riteniamo necessario un sincero riconoscimento degli errori commessi e un impegno serio verso il futuro per evitare situazioni simili.

Ricordiamo il pensiero del grande Luciano De Crescenzo : “Il bene è il dubbio!… Quando incontrate quelli che hanno le certezze, la fede incrollabile, allora stateve accorte!”.

A noi, invece, nel ribadire il nostro amore per la nostra Comunità, non resta che continuare a lavorare per il benessere del nostro Paese.