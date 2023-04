Forino( Av): Aumenti in vista per il Ticket Pasto della Refezione Scolastica.

Con Delibera n. 43 del 18-04-2023 la Giunta Comunale di Forino ha dato seguito all’ aumento del Ticket della Refezione Scolastica per gli alunni delle Scuole Primarie ed Infanzia che svolgo tempo pieno e che dunque fruiscono della mensa .

L’ aumentò scatterà a partire dal prossimo A.S. 2023/2024 passando dagli attuali € 3.20 ai prossimi € 4.20 per ciascun pasto. Dunque un aumento pari ad un euro . Stabilito anche il criterio che per il Primo ed il Secondo figlio si pagherà cifra piena, dal terzo in poi ci sarà la totale esenzione.

Previsto anche un capitolo di spesa a parte per gli utenti appartenenti a famiglie con condizioni di grave disagio economico segnalate dai Servizi Sociali e dall’ Istituzione Scolastica che avranno totale esenzione già dal primo figlio.

Si legge ancora che la predetta tariffa di € 4.20 potrebbero avere anche un ribasso legato all’ aggiudicazione del servizio a nuovo operatore. Daniele Biondi