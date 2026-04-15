Napoli pronta ad accogliere Papa Leone XIV: programma e accesso all’incontro in Piazza del Plebiscito

Napoli si prepara ad accogliere Papa Leone XIV l’8 maggio 2026, in una visita particolarmente attesa che rappresenta uno degli appuntamenti religiosi più importanti dell’anno per la città. Dopo la tappa a Pompei, il Pontefice arriverà nel capoluogo campano dove incontrerà il clero nel Duomo e, successivamente, i fedeli in Piazza del Plebiscito.

L’incontro in piazza sarà il momento centrale della giornata e vedrà la partecipazione di migliaia di persone tra cittadini, pellegrini e giovani. Per garantire sicurezza e organizzazione, l’accesso sarà consentito esclusivamente tramite pass nominativi.

I varchi di ingresso saranno aperti nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 14:30, per permettere un afflusso ordinato. La distribuzione dei pass avverrà principalmente attraverso le parrocchie, con assegnazioni proporzionate al numero degli abitanti, e con posti riservati anche alle persone con disabilità.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani tra i 16 e i 30 anni, che potranno partecipare attraverso modalità dedicate, con l’obiettivo di rendere l’evento un momento di coinvolgimento attivo oltre che di spiritualità.

Dal punto di vista organizzativo, è stato raccomandato ai partecipanti di presentarsi senza borse o zaini, al fine di agevolare i controlli e velocizzare le procedure di ingresso. Sarà inoltre necessario comunicare preventivamente i nominativi per ottenere il pass.

Per informazioni e prenotazioni è attiva la segreteria “Visita del Santo Padre” presso il Palazzo Calasanzio, in Largo Donnaregina 24, con orari 09:00–13:30 e 14:30–18:00.

Contatti: 081 18071003 – 081 5574250

Email: [email protected]

L’appuntamento in Piazza del Plebiscito rappresenterà il culmine della visita: un momento collettivo e partecipato, destinato a riunire la comunità in uno dei luoghi simbolo della città.