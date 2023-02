FIORE, Cisal metalmeccanici Campania: “in Irpinia settore in crisi e aziende che puntano altrove”

Tappa in Irpinia per il Segretario Regionale della Cisal Metalmeccanici Antonio Fiore che si è incontrato con altri dirigenti sindacali della sigla irpina presso la sede provinciale di Via Matteotti ad Avellino. Insieme a Massimo Picone ed altri dirigenti della Cisal si è fatto il punto sulla situazione di crisi che sta vivendo il settore nella provincia ma sono stati affrontati anche altri temi legati al mondo sindacale irpino.

“Troppe le vertenze aperte da tempo per le quali non si riesce a trovare soluzione. La presenza del sindacato e la vicinanza ai lavoratori per noi è un momento importante visto che le maestranze da anni sono state catapultate in un vortice senza fine fatto di insicurezze sul futuro occupazionale. La politica e le istituzioni nazionali e regionali e le aziende puntano altrove e calpestano i diritti dei lavoratori”- ha affermato Antonio Fiore, che ha proseguito “Il tema infortuni sul lavoro è ancora un dramma da risolvere per tutti noi: sono tremendi i dati Inail relativamente al 2022; come Cisal siamo pionieri in un percorso che punta sulla sicurezza. La Presidenza della Repubblica ha attenzionato questa tematica. Non possiamo accettare dati e statistiche che contano una media di tre morti al giorno sui luoghi di lavoro. Dobbiamo fare di più per evitare gli infortuni sul lavoro con un lavoro fatto di sinergia tra sindacati, aziende ed organi ispettivi”.