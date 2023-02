BAIANO. Al teatro Colosseo la Premiazione del Concorso “La rete, uno specchio ingranditore”.

Si è svolta nella mattinata di oggi 7 febbraio 2023, in occasione della giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, presso il teatro Colosseo di Baiano, la premiazione del I° concorso “La rete: uno specchio ingranditore” rivolto a tutti gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado di Baiano-Sperone. Il fine è stato quello di promuovere un uso consapevole dei social media attraverso la realizzazione di uno spot pubblicitario, inteso come integrazione, completamento dell’azione didattica e formativa che si svolge nella quotidianità del lavoro dei docenti nella scuola.

Presenti alla premiazione, la referente per il contrasto al bullismo, prof.ssa Rosanna Avvisati, il Maresciallo Maggiore Luigi Passaro, Comandante della stazione dei Carabinieri di Baiano , il Ds Prof. Pasquale Napolitano che spiega come il fenomeno, decisamente in aumento, crei disagio e sofferenza psicologica e fisica in ragazzi e adolescenti e contro il quale deve crescere l’ impegno educativo degli adulti. Il fenomeno del cyberbullismo, chiarisce il Ds, va ad intercettare i ragazzi in una fase delicatissima della propria crescita e la costruzione dell’identità del ragazzo passa anche attraverso la sua reputazione on line, e considerando che le caratteristiche principali del web sono l’assenza di spazio e il tempo illimitato, si capisce quale portata abbia tale fenomeno. Il Comandante ha quindi esposto le modalità con le quali vengono effettuate le indagini e quali le responsabilità penali che derivano dagli atti di bullismo e di cyberbullismo, fornendo agli studenti gli strumenti necessari per gestire situazioni potenzialmente problematiche e pericolose.

Il Comandante ha sottolineato, inoltre, come lo sviluppo e la cura delle relazioni fra le persone, in primo luogo fra compagni di classe, siano un antidoto alle manifestazioni di intolleranza e purtroppo, di odio, che possono rendere drammaticamente difficile la vita dei ragazzi più deboli. Da qui, il dibattito fra il comandante e i ragazzi che, interessati all’ argomento, hanno posto numerose e pertinenti domande.

A conclusione dell’incontro, si è svolta la premiazione dei video che hanno avuto numerosissime visualizzazioni, tante condivisioni e moltissimi like.

Si riporta il link dei video realizzati dagli alunni.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsY_PZY3fneU6E8JHyeUNnqfll-PM2muy