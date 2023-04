Finalmente ci siamo: la Campania pronta per l’evento Nazionale Plastic Free Onlus

L’associazione Plastic Free si prepara per la Giornata Della Terra. Il 22 e 23 aprile sarà interamente dedicato al nostro Pianeta con 334 appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente in contemporanea in tutta Italia.

L’associazione Plastic Free è un’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 a contrastare l’inquinamento da plastica. I volontari saranno impegnati in diverse iniziative: clean up, passeggiate ecologiche, raccolte cicche, pronti a rimuovere plastica e spazzatura ma soprattutto a sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

Pronta anche la grande famiglia Plastic Free Campania che celebra la Giornata Della Terra con il motto di sempre: rimboccarsi le maniche e agire, chi non lo fa è semplicemente perché non si è reso ancora conto della gravità della situazione.

Somma Vesuviana, nella giornata nazionale organizzata da Plastic Free, risponde con una passeggiata ecologica. GIOVANNA RAIA, referente Plastic Free onlus di Somma Vesuviana dichiara: “Non possiamo stare fermi a guardare che l’incuria di alcuni uomini deturpi la Terra, che soprattutto per i paesi del nostro circondario, è fonte di ricchezza, è una risorsa indispensabile per tanti che vivono di agricoltura. Quindi uniamoci in un unico grande abbraccio e ridiamo al nostro Pianeta la giusta dignità”.

La città di Quarto invece, in occasione della giornata nazionale Plastic Free, sarà impegnata in una Passeggiata Ecologica che si terrà in Via Crocillo presso la scuola Mario Napoli: “Dare un segnale – dice la referente ANYA KOSHARA – verso il rispetto per l’ambiente. Insieme si può.” MARIANTONIETTA vi aspetta sulla bellissima spiaggia romana di Bacoli che oltre a fare del bene al pianeta, sarà anche una splendida passeggiata in un luogo incantevole.

VALENTINA RAFFONE, referente di Castellammare di Stabia chiede un’ora del nostro tempo per aiutare il nostro pianeta con una passeggiata ecologica al tramonto a Via De Gasperi.

Dal profilo Facebook di SALVATORE PALMIERI, referente di Pompei, si legge: “Domenica 23 aprile, alle 9:30 ripuliremo nuovamente l’Arenile di Rovigliano alla Casa del Fanciullo di Torre Annunziata.

Da un pò le tartarughe hanno ripreso a nidificare sulle nostre spiagge, ostinate alla sopravvivenza nonostante l’uomo, ma occorre liberare l’arenile da tutto quello che il mare ci ha restituito e che noi abbiamo in precedenza donato al Sarno. Un ecosistema che lotta quotidianamente contro la cecità dell’uomo. Vi aspetto tutti, insieme a figli, amici e parenti per segnare una nuova giornata di successo contro l’incuria, nella speranza di smuovere le coscienze.

Muniti di cappellino, guanti e acqua, se avete già la maglia di Plastic Free indossatela, per chi non la possiede ne avremo una già pronta”.

Queste sono solo alcune iniziative volte alla tutela della Terra.

Plastic Free onlus invita tutti i cittadini, che vogliono compiere un gesto concreto d’amore verso la propria terra, ad iscriversi ad uno a scelta o quello più vicino casa su www.plasticfreeonlus.it e a partecipare. Solo un impegno e una attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere un pianeta domani.

Nunziata Napolitano