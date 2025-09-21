Ex Guardia di Finanza Arrestato: Ordigni Esplosivi Scoperti in un Garage nel Beneventano

Benevento, Italia — Un ex appartenente alla Guardia di Finanza, Barbato Vincenzo I.. di 50 anni, è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno scoperto un arsenale nascosto nel garage della sua abitazione, in una piccola comunità del Beneventano.

Secondo le autorità, durante una perquisizione i militari hanno rinvenuto un baule contenente quattro ordigni artigianali con miccia, un dispositivo elettronico di attivazione a distanza e un telecomando. Tutto il materiale, hanno precisato gli investigatori, era in buono stato di conservazione.

Gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli sono intervenuti per mettere in sicurezza gli esplosivi, il cui peso complessivo è stato stimato in circa 1,2 chili. I tecnici hanno definito gli ordigni “potenzialmente micidiali”.

Le autorità non hanno reso noto se il materiale fosse destinato a un uso immediato o se l’uomo stesse pianificando azioni particolari. Resta intanto aperta l’indagine per chiarire le circostanze e i possibili collegamenti del cinquantenne, che è stato trasferito nel carcere di Benevento in attesa di ulteriori provvedimenti.