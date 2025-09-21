Tedeschi al fotofinish! Real Arienzo, colpo da tre punti contro il Baiano

ARIENZO – Novanta minuti di equilibrio, poche emozioni, tanta lotta a centrocampo. Poi, quando ormai lo 0-0 sembrava scritto, è arrivata la zampata che ha deciso tutto: Matteo Tedeschi, ex di turno, ha pescato il jolly al 90° con un sinistro angolato che ha consegnato la vittoria al Real Arienzo.

Il primo tempo è stato bloccato: difese attente, centrocampisti disciplinati e pochissime sortite offensive. Le due squadre hanno preferito non scoprirsi, badando più a non subire che a colpire.

La ripresa ha seguito lo stesso copione, con le occasioni ridotte al minimo. Il Baiano ha provato a pungere nel finale, sfiorando il vantaggio al 92° con un colpo di testa neutralizzato dall’estremo difensore arienzano. Ma allo scadere è arrivata la beffa: calcio d’angolo per il Real, palla raccolta da Tedeschi al limite e conclusione precisa all’angolino. Imprendibile.

Un episodio che ha fatto la differenza in una gara equilibrata, decisa da un lampo individuale. Il Real Arienzo porta così a casa tre punti pesantissimi nella corsa al vertice, mentre al Baiano resta solo l’amaro in bocca per aver ceduto nel momento decisivo.

⸻

Tabellino

Campionato di Promozione – Girone C, 2ª giornata

Stadio “Tommaso Ferrara” – Arienzo, 20 settembre 2025

Risultato finale

Real Arienzo – A.C. Baiano 1-0

Rete: 19’ s.t. Matteo Tedeschi (R.A.)

Real Arienzo

Formazione iniziale:

1. De Luca Vincenzo (c);

2. Russo Gennaro;

3. Menna Luigi;

4. Paradiso Dino;

5. De Lucia Francesco;

6. Pastore Lucio;

7. Pescatore Orlando (v.c.);

8. Arianna Luigi;

9. Montaperto Christian;

10. De Lucia Antonio;

11. Liparulo Clemente.

Panchina: Verdicchio, Gammella, Magliulo, Palumbo, Alise, Grieco, Froncillo, Tedeschi (⚽ 19’ s.t.), Rivetti.

Allenatore: Vincenzo La Manna

A.C. Baiano

Formazione iniziale:

1. Odore Francesco;

2. Montanaro Aniello;

3. Ariano Giuseppe;

4. Kanteh Lamin;

5. Albertini Agostino (c);

6. Campagnuolo Raffaele;

7. De Guglielmo Errico;

8. Sepe Francesco (v.c.);

9. Monda Pasquale;

10. Saoudi Sami;

11. Della Gala Francesco.

Panchina: Napolitano A., Ferraglioni, Iannaccone, Vitale, Liccardo, Litto, Galluccio, Di Iorio, Napolitano G.

Allenatore: Umberto Santorelli

Arbitro: Martinelli Gabriele (Ercolano)

Assistenti: Canone Mattia (Torre del Greco), Ferrillo Mario (Napoli)

Ammoniti:

• Real Arienzo: Renna Luigi, Pescatore Orlando, De Lucia Antonio, Russo Gennaro

• Baiano: Kanteh Lamin, Montanaro Aniello, Odore Francesco