Tedeschi al fotofinish! Real Arienzo, colpo da tre punti contro il Baiano

ARIENZO – Novanta minuti di equilibrio, poche emozioni, tanta lotta a centrocampo. Poi, quando ormai lo 0-0 sembrava scritto, è arrivata la zampata che ha deciso tutto: Matteo Tedeschi, ex di turno, ha pescato il jolly al 90° con un sinistro angolato che ha consegnato la vittoria al Real Arienzo.
Il primo tempo è stato bloccato: difese attente, centrocampisti disciplinati e pochissime sortite offensive. Le due squadre hanno preferito non scoprirsi, badando più a non subire che a colpire.
La ripresa ha seguito lo stesso copione, con le occasioni ridotte al minimo. Il Baiano ha provato a pungere nel finale, sfiorando il vantaggio al 92° con un colpo di testa neutralizzato dall’estremo difensore arienzano. Ma allo scadere è arrivata la beffa: calcio d’angolo per il Real, palla raccolta da Tedeschi al limite e conclusione precisa all’angolino. Imprendibile.
Un episodio che ha fatto la differenza in una gara equilibrata, decisa da un lampo individuale. Il Real Arienzo porta così a casa tre punti pesantissimi nella corsa al vertice, mentre al Baiano resta solo l’amaro in bocca per aver ceduto nel momento decisivo.
⸻
Tabellino
Campionato di Promozione – Girone C, 2ª giornata
Stadio “Tommaso Ferrara” – Arienzo, 20 settembre 2025
Risultato finale
Real Arienzo – A.C. Baiano 1-0
Rete: 19’ s.t. Matteo Tedeschi (R.A.)
Real Arienzo
Formazione iniziale:
1. De Luca Vincenzo (c);
2. Russo Gennaro;
3. Menna Luigi;
4. Paradiso Dino;
5. De Lucia Francesco;
6. Pastore Lucio;
7. Pescatore Orlando (v.c.);
8. Arianna Luigi;
9. Montaperto Christian;
10. De Lucia Antonio;
11. Liparulo Clemente.
Panchina: Verdicchio, Gammella, Magliulo, Palumbo, Alise, Grieco, Froncillo, Tedeschi (⚽ 19’ s.t.), Rivetti.
Allenatore: Vincenzo La Manna
A.C. Baiano
Formazione iniziale:
1. Odore Francesco;
2. Montanaro Aniello;
3. Ariano Giuseppe;
4. Kanteh Lamin;
5. Albertini Agostino (c);
6. Campagnuolo Raffaele;
7. De Guglielmo Errico;
8. Sepe Francesco (v.c.);
9. Monda Pasquale;
10. Saoudi Sami;
11. Della Gala Francesco.
Panchina: Napolitano A., Ferraglioni, Iannaccone, Vitale, Liccardo, Litto, Galluccio, Di Iorio, Napolitano G.
Allenatore: Umberto Santorelli
Arbitro: Martinelli Gabriele (Ercolano)
Assistenti: Canone Mattia (Torre del Greco), Ferrillo Mario (Napoli)
Ammoniti:
• Real Arienzo: Renna Luigi, Pescatore Orlando, De Lucia Antonio, Russo Gennaro
• Baiano: Kanteh Lamin, Montanaro Aniello, Odore Francesco