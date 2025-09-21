Incidente nella notte sulla Nazionale delle Puglie a Baiano: auto si ribalta, feriti in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo la via Nazionale delle Puglie, in località Baiano, poco distante dal noto incrocio già teatro di numerosi sinistri.
Nel violento impatto tra due vetture, una delle auto si è addirittura rovesciata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Un’ambulanza del 118 ha soccorso i feriti, trasportandoli in ospedale per le cure necessarie. Al momento si indaga per chiarire le cause dell’incidente.