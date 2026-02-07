SANT’Oggi. Sabato 7 febbraio la chiesa celebra san Riccardo re d’Inghilterra, sant’Egidio Maria di san Giuseppe, San Massimo di Nola

7 febbraio: beato Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti), 255º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica e 163º e ultimo sovrano dello Stato Pontificio; nacque il 13 maggio 1792 a Senigallia, da una famiglia di antichissima e nobile stirpe. Compì gli studi classici nel Collegio dei Nobili a Volterra, diretto dai Padri Scolopi, dal 1803 al 1808, studi sospesi per improvvisi attacchi epilettici, proprio quando sognava di seguire la carriera ecclesiastica. Dal 1814 fu ospite a Roma dello zio Paolino, Canonico di San Pietro e poté proseguire gli studi di Filosofia e di Teologia nel Collegio Romano. Nel 1815 si recò in pellegrinaggio a Loreto ed ottenne la grazia della guarigione dalla malattia. Per questo poté continuare i suoi studi e la preparazione al presbiterato. In questo periodo da seminarista si prodigò presso il “Tata Giovanni”, un ospizio per i ragazzi abbandonati che ricevevano un’educazione, un’istruzione e imparavano un mestiere. Fu tra questi futuri falegnami, sarti, calzolai che cominciò il suo apostolato per i poveri che lo segnerà nella sua vita. Il 10 aprile 1819 venne ordinato sacerdote. Dal luglio 1823 al giugno 1825 fece parte, per volere di Pio VII, del corpo diplomatico del Cile. Qui però la delegazione si trovò di fronte a un duro governo anticlericale. Nel 1825 fu richiamato in Italia, e si fermò per alcuni mesi a Senigallia. Poi papa Leone XII gli conferì l’incarico di dirigere l’ospizio di San Michele a Ripa, dove si accudivano anziani, ex-meretrici e giovani abbandonati. Nonostante il suo proposito di non volere cariche, fu nominato dal papa il 24 aprile 1827, a soli 35 anni di età, arcivescovo di Spoleto. Papa Gregorio XVI il 6 dicembre 1832 lo nominò vescovo di Imola. Il futuro pontefice si dedicò a questo nuovo magistero con particolare impegno, tanto che la sua opera fu premiata alcuni anni più tardi, quando all’età di 48 anni fu creato cardinale, sempre da Gregorio XVI, il 14 dicembre 1840. Alla morte di papa Gregorio XVI, Giovanni Maria fu eletto a soli 54 anni, il 16 giugno 1846, al soglio pontificio assumendo il nome di Pio IX. Nei primi anni di pontificato governò lo Stato Pontificio con una apertura alle richieste liberali della popolazione. Fu l’epoca delle grandi riforme dello Stato Pontificio: la Consulta di Stato, la libertà agli ebrei, la libertà di circolazione dei giornali, l’istituzione di nuove casse di risparmio, l’inizio delle ferrovie e la costituzione del Municipio di Roma. Il 15 novembre 1848 quando fu ucciso il capo del governo, Pellegrino Rossi, Pio IX, non volendo scendere a patti con i rivoluzionari, decise di lasciare Roma. Il 24 novembre 1848 partì, vestito da semplice sacerdote, per Gaeta, nel territorio del Regno delle Due Sicilie. Invitato da Luigi Napoleone, a trasferirsi in Francia, preferì rimanere in territorio italiano. Fece ritorno a Roma, dopo un esilio di 17 mesi, il 12 aprile 1850. Acclamato dalla folla, si diresse in Vaticano, scegliendo come nuova residenza al posto del Quirinale. Pio IX, al rientro a Roma, fece seguire una profonda opera di restaurazione, annullando parecchi atti della Repubblica Romana: abolì la Costituzione, ripristinò la pena di morte che era stata soppressa, fece abbattere la statua eretta in memoria di Giordano Bruno, ripristinò l’isolamento degli Ebrei nel Ghetto con relative tasse e divieti. L’8 dicembre 1854 proclamò il dogma dell’Immacolata Concezione con la bolla Ineffabilis Deus. Il 7 dicembre 1869 aprì il Concilio Vaticano I, che portò alla formulazione del dogma dell’infallibilità del Pontefice, espresso nella costituzione dogmatica Pastor Aeternus. Lo scontro con il Regno d’Italia giunse all’apice quando nel 1870, alla caduta di Napoleone III, le truppe dei Savoia entrarono a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, ponendo fine alla sovranità temporale dei Papi. Pio IX si ritirò nel Vaticano rifiutando di riconoscere il nuovo Stato e dichiarandosi, fino alla sua morte, «prigioniero dello Stato italiano». Morì a Roma il 7 febbraio 1878 dopo aver ripetuto più volte «Parti o anima cristiana», baciando il crocifisso e l’immagine della Madonna.