A Sturno torna la “Via Crucis Vivente”: appuntamento il 29 marzo in piazza Michele Aufiero

STURNO (AV) — La comunità di Sturno si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e partecipati del periodo quaresimale con la XXXII edizione della Via Crucis Vivente, in programma domenica 29 marzo 2026 alle ore 17:30 in piazza Michele Aufiero.

L’iniziativa, ormai diventata una tradizione consolidata per il paese irpino, riproporrà la rappresentazione dal vivo della Passione di Cristo, attraverso una suggestiva rievocazione che coinvolgerà figuranti, volontari e cittadini. Un evento che unisce spiritualità, cultura e partecipazione popolare, capace ogni anno di richiamare numerosi spettatori.

L’edizione di quest’anno sarà inoltre dedicata alla memoria di Roy, a cui gli organizzatori hanno voluto rendere omaggio, sottolineando il valore umano e comunitario della manifestazione.

La Via Crucis Vivente rappresenta da oltre trent’anni uno degli appuntamenti più sentiti per Sturno e per il territorio circostante. Le scene della Passione verranno messe in scena lungo il percorso che partirà dalla piazza principale del paese, con costumi, ambientazioni e momenti scenici pensati per ricreare l’atmosfera della Gerusalemme dell’epoca.

Gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questo momento di riflessione e condivisione, che ogni anno riesce a coniugare tradizione religiosa e forte coinvolgimento della comunità locale.