Droga nascosta nelle parti intime: fermata prima del colloquio nel carcere di Bellizzi

Scoperta grazie ai controlli e alle unità cinofile. Troise: “Professionalità e prontezza, evitati rischi per la sicurezza”

Blitz questa mattina nel carcere di Bellizzi, dove una donna è stata fermata prima di accedere ai colloqui con un detenuto dopo essere stata trovata in possesso di un’ingente quantità di droga, nascosta nelle parti intime. Decisivo l’intervento della Polizia Penitenziaria, che ha intercettato il tentativo illecito durante le operazioni di controllo all’ingresso.

A far scattare l’attenzione del personale sono state le unità cinofile impegnate nei controlli di routine, che hanno segnalato il comportamento sospetto della donna prima dell’accesso alle sale colloqui. Immediatamente bloccata, è stata sottoposta a verifiche più approfondite da parte del personale femminile, con il supporto dell’Ispettrice presente. L’ispezione ha permesso di rinvenire la sostanza stupefacente, prontamente sequestrata.

Un intervento rapido e preciso che ha impedito l’introduzione della droga all’interno dell’istituto, evitando possibili conseguenze sull’ordine e la sicurezza della struttura.

A sottolineare l’importanza dell’operazione è Raffaele Troise, responsabile della Uilpa Polizia Penitenziaria:

“Il personale ha dimostrato ancora una volta elevata professionalità, attenzione e capacità operativa. L’intervento tempestivo ha impedito l’introduzione della droga all’interno dell’istituto, evitando potenziali rischi per la sicurezza e l’ordine interno”.

Troise ha poi evidenziato il valore del lavoro quotidiano degli agenti:

“L’operazione dimostra l’efficacia dei controlli e la determinazione degli operatori, che operano spesso in condizioni complesse e con risorse limitate, ma sempre con grande senso del dovere”.

Infine, il plauso al personale coinvolto:

“Rivolgo i miei più sinceri complimenti a tutto il personale per la brillante operazione condotta”.

Un episodio che conferma ancora una volta quanto sia fondamentale il presidio costante della Polizia Penitenziaria nel contrasto a ogni tentativo illecito all’interno delle strutture detentive.