Diocesi di Nola: tre nuovi diaconi per la comunità ecclesiale

Celebrazione presieduta dal vescovo Marino: “Il Verbo è obbedienza, dono totale di sé”

La Chiesa di Nola vive un momento di gioia con l’ordinazione di tre nuovi diaconi: Carmine Esposito, Francesco Pacia e Italo Prisco. La celebrazione, presieduta dal vescovo Francesco Marino, ha rappresentato un passaggio significativo nel cammino vocazionale dei tre candidati e per l’intera comunità diocesana.

Nel corso dell’omelia, il vescovo ha richiamato il valore dell’obbedienza come elemento centrale della vita cristiana. “Il Verbo è obbedienza. Mentre noi cerchiamo l’affermazione della nostra volontà, il Verbo di Dio offre una donazione totale di sé, riflettendo l’amore tra il Padre e il Figlio”, ha affermato.

Un invito rivolto non solo ai nuovi diaconi, ma a tutta la comunità, a vivere la fede come servizio e disponibilità alla volontà di Dio. In questo senso, il presule ha richiamato anche le parole di Maria: “Sono la serva del Signore”, indicandole come modello per una Chiesa chiamata a essere segno concreto di salvezza.

L’ordinazione di Esposito, Pacia e Prisco rappresenta un segno di rinnovamento e speranza per la diocesi, che continua il proprio cammino attraverso nuove vocazioni e un impegno sempre più radicato nel servizio e nella testimonianza.

Un momento significativo per la comunità ecclesiale, chiamata a riconoscersi in un percorso condiviso di fede e responsabilità. Credito foto: Diocesi di Nola