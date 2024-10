Doppio Intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino: Incendi di Autoveicoli a Monteforte Irpino e Manocalzati

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la notte appena trascorsa sono stati impegnati in un doppio intervento che ha riguardato altrettanti incendi di autoveicoli. Il primo è stato effettuato intorno alla mezzanonotte di ieri primo ottobre a Monteforte Irpino in via Nazionale, alla frazione Alvanella, dove ad andare a fuoco è stata un’autovettura in sosta. L’immediato intervento di una squadra del Comando di via Zigarelli ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di evitare danni maggiori. Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano che hanno effettuato i rilievi di propria competenza. Il secondo incendio si è verificato subito dopo le ore 06’00 di oggi due ottobre, nel territorio del comune di Manocalzati proprio all’uscita del casello autostradale di Avellino Est, e ha visto coinvolto un furgone in transito, proveniente dal Napoletano e diretto in Irpinia, il quale trasportava prodotti ittici. Anche in questo caso le fiamme sono state spente mettendo anche in sicurezza il veicolo. La Polizia Stradale ha curato la viabilità durante le operazioni di spegnimento.