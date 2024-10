Avellino: Migliora la Sicurezza degli Edifici Scolastici

Avellino, 2 ottobre 2024 – I dati del recente report “Ecosistema Scuola” di Legambiente evidenziano un significativo miglioramento nella sicurezza degli edifici scolastici di Avellino, rispetto al resto della Campania. Questo risultato è il frutto di un percorso avviato due anni fa, quando il Circolo Legambiente di Avellino sollecitò l’amministrazione comunale a intraprendere una serie di controlli e certificazioni, con particolare attenzione alla sicurezza strutturale.

Nel 2023, Legambiente Avellino ha insistito affinché il Comune procedesse con i collaudi statici, le verifiche di agibilità e le certificazioni di prevenzione incendi, oltre agli interventi per l’adeguamento sismico. Oggi, i risultati sono tangibili: su 21 edifici scolastici monitorati, solo quattro risultano privi del certificato di agibilità, mentre tutti dispongono delle altre certificazioni necessarie, inclusa la prevenzione incendi e le verifiche di vulnerabilità sismica. In 11 strutture è stata completata la messa in sicurezza dei solai.

Questo progresso significativo testimonia l’efficacia della collaborazione tra associazioni locali e amministrazione pubblica. Il Circolo Legambiente di Avellino continuerà a monitorare e supportare l’attività di controllo per garantire che tutte le scuole della città rispettino le normative di sicurezza.

“Il nostro impegno ha dato i suoi frutti, ma c’è ancora del lavoro da fare. La sicurezza scolastica deve restare una priorità assoluta,” ha dichiarato Antonio di Gisi, presidente del Circolo Legambiente di Avellino.

Legambiente invita tutte le amministrazioni locali a seguire questo esempio, affinché la sicurezza scolastica diventi una realtà per tutti gli studenti della regione.