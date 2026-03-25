Irpinia, in arrivo maltempo: piogge, vento forte e calo delle temperature

Giovedì instabile sull’Irpinia: piogge diffuse, raffiche di vento e neve sui rilievi
Cambio di scenario sull’Irpinia, dove le correnti sud-occidentali stanno anticipando l’arrivo di una nuova perturbazione, accompagnata da aria più fredda in discesa dal Nord Europa.
Per la giornata di giovedì 26 marzo 2026 sono attese condizioni di tempo instabile. Il cielo si presenterà generalmente nuvoloso o molto nuvoloso già dalle prime ore del mattino, con precipitazioni sparse a carattere intermittente, destinate a diventare più diffuse nel corso del pomeriggio.
Non si escludono rovesci anche di una certa intensità, localmente accompagnati da grandine. In serata, le precipitazioni tenderanno a concentrarsi soprattutto sui settori centro-orientali della provincia.
Sulle aree montuose è previsto un peggioramento più marcato, con nevicate che, nella seconda parte della giornata, potranno spingersi fino a quote di 800-900 metri.
Le temperature subiranno una diminuzione, in linea con l’ingresso della massa d’aria più fredda. I venti saranno sostenuti, inizialmente da sud-ovest, con raffiche che potranno raggiungere gli 80-90 km/h fino al pomeriggio, per poi attenuarsi in serata e ruotare dai quadranti settentrionali.
Una giornata, dunque, all’insegna della variabilità e del maltempo, con condizioni in rapido mutamento nel corso delle ore.