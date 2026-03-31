Debate, il Convitto Nazionale di Avellino vola in finale al Premio Totalife

Si sono svolte presso il Convitto Nazionale di Avellino le semifinali del II Torneo di Debate – IX Premio Totalife, prestigiosa competizione interscolastica che ha visto la partecipazione di alcuni tra i principali Istituti del territorio irpino.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto costruttivo, durante la quale gli studenti hanno potuto mettere in campo competenze argomentative, capacità di ascolto e spirito critico. Tutti i partecipanti si sono distinti per impegno, passione e autentico fair play, contribuendo a rendere il torneo un momento di alto valore formativo.

Brillante il percorso del Convitto Nazionale, la cui squadra “Guerrieri Z” si è distinta per solidità argomentativa, strategia efficace e continuità nei risultati, conquistando con pieno merito l’accesso alla finale. La squadra è composta dagli alunni Fricchione Antonio, Piantedosi Marcello e Elio Spina della classe V A del Liceo Classico e Gennarelli Mario della classe IIIA liceo Classico.

Il torneo si conferma come una preziosa esperienza di crescita, confronto e condivisione tra studenti provenienti da diverse realtà scolastiche, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali fondamentali per il percorso formativo.

Il Rettore Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, ha espresso grande soddisfazione per l’impegno dimostrato e per i risultati conseguiti dagli studenti partecipanti, rivolgendo infine un sentito augurio alla squadra finalista in vista della prova conclusiva, che si terrà l’11 aprile nella Rotonda del Convitto Nazionale.