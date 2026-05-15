AVELLINO. Parte il tour elettorale della candidata sindaco Laura Nargi: gazebo nei quartieri per ascoltare la città

Prende il via da sabato 16 maggio il tour elettorale della candidata sindaco di Avellino, Laura Nargi, un percorso di ascolto e confronto diretto con cittadini, famiglie, giovani e commercianti attraverso una presenza costante nei quartieri della città.
L’iniziativa si articolerà in una serie di incontri pubblici presso gazebo informativi allestiti in diversi punti del territorio comunale, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e segnalazioni utili alla costruzione di un programma amministrativo condiviso e concreto.
“La città si costruisce insieme, attraverso il dialogo diretto e la partecipazione attiva” – questo lo spirito con cui la candidata sindaco Nargi incontrerà personalmente i cittadini durante le tappe del tour, promuovendo un confronto aperto e continuo sul futuro di Avellino.
Di seguito il calendario degli appuntamenti:
Sabato 16 maggio
ore 11:30 – San Tommaso, Piazza Don Luigi Sturzo
ore 18:00 – Corso, altezza Piazzetta Biagio Agnes
Domenica 17 maggio
ore 11:30 – Rione Mazzini, Piazza Giuseppe Mazzini
ore 17:00 – Rione Parco, Via Generale Rotondi
Lunedì 18 maggio
ore 17:00 – Borgo Ferrovia, Piazza Mons. Venezia
Martedì 19 maggio
ore 17:00 – Bellizzi, Anfiteatro
Mercoledì 20 maggio
ore 11:00 – Valle, Via Manfra (zona campetti)
ore 18:00 – Picarelli, Piazza San Salvatore
Il tour rappresenta un’occasione di partecipazione diffusa e di contatto diretto con i diversi quartieri cittadini, con l’obiettivo di costruire insieme una visione condivisa di sviluppo per Avellino.