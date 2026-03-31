Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuola: denunciati due minorenni

NAPOLI – Attimi di paura a Scampia, dove un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato alla gamba all’interno dei bagni del proprio istituto scolastico. L’episodio è avvenuto nell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri”, in viale della Resistenza.

A intervenire sono stati i carabinieri della stazione locale, allertati dalla dirigente scolastica dopo la segnalazione del ferimento. Il giovane è stato soccorso e medicato, mentre sono subito scattate le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, un 17enne avrebbe attirato il 14enne nei bagni con un pretesto. Una volta all’interno, il ragazzo più grande avrebbe estratto un coltello, simulando inizialmente dei colpi per poi ferire realmente la vittima alla gamba. Subito dopo si sarebbe generato il panico, con studenti in fuga.

Le successive perquisizioni hanno portato i militari a rinvenire un coltello a serramanico nell’abitazione del 17enne, nascosto tra effetti personali. Tuttavia, l’arma non risultava compatibile con la ferita.

Le indagini hanno poi consentito di individuare il coltello effettivamente utilizzato: un’arma a farfalla, ancora sporca di sangue, nascosta in un canale di scolo coperto da un listello in legno nei pressi degli uffici dell’ottava municipalità.

Per la vicenda sono stati denunciati due minorenni: il 17enne per lesioni personali e porto abusivo di arma, mentre un 15enne è accusato di favoreggiamento per aver occultato il coltello.

I carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni di Napoli, stanno ora approfondendo il contesto dell’aggressione per verificare eventuali precedenti episodi di bullismo o tensioni tra i ragazzi.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nelle scuole e sulla necessità di prevenire fenomeni di violenza tra giovanissimi.