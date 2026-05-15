Fuorigrotta: rapina in un esercizio commerciale. Arrestati dalla Polizia di Stato. 

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne e una 25enne, per rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti nel quartiere Fuorigrotta per la segnalazione di una rapina in un esercizio commerciale.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che i due erano stati fermati dal personale dell’esercizio in questione in quanto, poco prima, erano stati sorpresi a rubare alcuni prodotti cosmetici. I due, vistisi scoperti, hanno tentato di darsi alla fuga spintonando uno dei dipendenti finchè non sono stati raggiunti e bloccati dal personale dell’attività commerciale.

Pertanto, gli operatori hanno bloccato i due prevenuti trovandoli altresì in possesso di due bastoni.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.